Filmade till sig straff mot Milosevic - nu anmäls WBA-anfallaren av FA

Under tisdagskvällen ställdes Alexander Milosevics Nottingham Forest mot West Bromwich på bortaplan. Gästerna gick mot en seger, när man hade ledningen 2-1 när matchen gick in slutminuterna. Då utmanade Dwight Gayle i straffområdet och gick i backen efter en duell med Alexander Milosevic. Domaren dömde straff och Jay Rodriguez kunde kvittera.

Nottingham-managern Martin O'Neill var besviken över situationen.

- Vi tyckte att det var en filmning, det verkade som att så var fallet. Uppenbarligen gjorde domaren ett ärligt misstag, sa han till Nottingham Post.

Nu meddelar det engelska fotbollsförbundet, FA, att Gayle anmäls för att "framgångsrikt lurat domaren".

Vidare skriver FA att anklagelserna handlar om att anfallaren ska ha filmat till sig straffen. Gayle har fram till torsdagskvällen på sig att ge sin version av situationen.

Trots straffen emot sig fick Alexander Milosevic sju av tio i betyg av Nottingham Post för sin insats.

"Väldigt hårt att få straffen dömd mot sig. Annars stod han stark när hans lag hamnade under press från hemmalaget", skrev tidningen.

