Filmade till sig straff mot Milosevic - nu stängs anfallaren av i två matcher

Under tisdagskvällen ställdes Alexander Milosevics Nottingham Forest mot West Bromwich på bortaplan. Gästerna gick mot en seger, när man hade ledningen 2-1 när matchen gick in slutminuterna. Då utmanade Dwight Gayle i straffområdet och gick i backen efter en duell med Alexander Milosevic. Domaren dömde straff och Jay Rodriguez kunde kvittera.

Nottingham-managern Martin O'Neill var besviken över situationen.

- Vi tyckte att det var en filmning, det verkade som att så var fallet. Uppenbarligen gjorde domaren ett ärligt misstag, sa han till Nottingham Post.

Under onsdagen meddelade det engelska fotbollsförbundet, FA, att Gayle anmäldes för att "framgångsrikt ha lurat domaren".

Och nu kommer FA:s straff. Gayle stängs av i två matcher efter filmningen. Det innebär att anfallaren missar mötena med Aston Villa och QPR.

Dwight Gayle will serve a two-match suspension with immediate effect after accepting a charge for ‘Successful Deception of a Match Official’. It followed the awarding of a penalty in the 89th minute of West Brom’s game against Nottingham Forest in the Championship on 12/02/2019. pic.twitter.com/bigST5Grn7