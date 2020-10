Flera spelare uppges besvikna på Uniteds behandling av Romero

Manchester United-målvakten och argentinaren Sergio Romero, 33, anslöt till klubben från Sampdoria sommaren 2015. Romero har länge stått i skuggan av David de Gea och har som bäst fått ta plats mellan stolparna när det vankats spel i liga- och FA-cupen.

Den lovande 23-årige målvakten Dean Henderson kom tillbaka efter lån och uppges vara en stor favorit hos tränaren Ole Gunnar Solskjær och när det till hösten vankas spel Premier League, Champions League och ligacupen förväntas de Gea och Henderson prioriteras i norrmannen Solskjærs trupp.

En turnering som Romero har fått gott om speltid i är FA-cupen men i sommarens semifinal mot Chelsea valde Solskjær att peta argentinaren då han istället satsade på de Gea mellan stolparna och nyligen fick Romero beskedet att han inte blev uttagen till Manchester Uniteds trupp till Champions League. Istället fick tredjemålvakten Lee Grant platsen.

Kanalen uppger nu att detta har tagit hårt på Romero samtidigt som han nu stöttas av flera lagkamrater. Enligt ESPN ska flera spelare inom laget tröttnat på hur klubben har behandlat Romero och därav nu uttryckt ett missnöje.

Under transferfönstrets sista dag ska även Everton visat intresse för Romero men enligt ESPN ska United ha tackat nej till då "The Toffees" inte var redo att matcha prislappen. Något som tidningen The Athletic också har rapporterat om. Everton gick därefter istället på svensken Robin Olsen.

När det stod klart att United nobbade Evertons erbjudande valde Romeros fru, Aliana Guercio, att visa sitt missnöje över klubbens agerande.

"Det är väldigt synd eftersom han (Romero) hoppades på att få gå till en annan klubb. Speciellt när han har jobbat hårt varje dag för detta, han skulle göra allt för United", skrev hon på Instagram.

Romero har noterats för 61 tävlingsmatcher i Manchester United sedan han anlände från Sampdoria under 2015. 33-åringen har hållit nollan 39 gånger och totalt släppt in 27 mål. Nästa år går Romeros kontrakt med United ut, som innehåller en option för ytterligare ett år.