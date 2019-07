Floppade i Östersund - nu tränar Morrison med Premier League-klubb

Ravel Morrison hade en mindre lyckad sejour i allsvenska Östersund. Den forne stortalangen gjorde bara sex allsvenska matcher för laget innan hans kontrakt gick ut den 30 juni.

Nu kan det bli en överraskande flytt tillbaka till Premier League för engelsmannen. Morrison, som kom upp genom Manchester Uniteds ungdomsakademi, tränar för närvarande med Sheffield United. Tränaren Chris Wilder bekräftade nyheten på tisdagsmorgonen.

- Vi kommer prata och se hur det går. Det kan bli bra för både honom och klubben, men vi får se hur det blir, säger han till klubbens Twitter.

Managern bekräftade även att 26-åringen kommer att följa med den nyuppflyttade klubben på deras försäsongsläger i Portugal.

Efter att hans kontrakt gick ut med Östersund meddelade först klubben att han skulle lämna via presschefen Niklas Lidström. Efter det vände klubben och menade att man förde samtal om en potentiell förlängning.

- Vi är mycket nöjda med Ravel Morrisons tid i ÖFK. Nu får vi se vad som händer i framtiden. Vi för samtal med Ravel och hans agent och får se vad de slutar med, sa tränaren Ian Burchnall till klubbens hemsida.

Morrison har förutom Östersund och Manchester United spelat i bland annat West Ham och Lazio under sin karriär.

