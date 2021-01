Foden hjälte för Man City - hakar på i toppstriden

Manchester City ångar på i Premier League och på onsdagen tog laget en viktig trepoängare hemma mot Brighton.

City mönstrade en stark elva, men utan ordinarie anfallare. I stället fick den belgiska stjärnmittfältaren Kevin de Bruyne agera spjutspets och han var direkt inblandad i Citys ledningsmål.

I slutet av första halvlek hittade belgaren in till Phil Foden, som avancerade in i banan och med ett distinkt avslut placerade han in 1-0 för City.

Målet blev också matchens enda. Detta trots att City skapade mängder med chanser där till exempel Raheem Sterling hade chansen att göra 2-0 från straffpunkten, men engelsmannen missade.

I tabellen avancerade City upp på tredje plats och avståndet upp till serieledande Manchester United är nu fyra poäng.