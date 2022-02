Fodens mamma utsatt för misshandel på boxningsmatch

På lördagen tog Manchester City emot Tottenham, i en match som slutade 3-2 till gästerna. Phil Foden spelade hela matchen för City. Efter matchen gick han tillsammans med sin familj på en boxningsmatch i Manchester.

Efter matchen går Foden med sällskap genom en korridor, på väg in i sin loge. Flera män följer då efter dem och ropar könsord mot Phil Foden när han passerade. När hans mamma, Claire Foden, hör häcklandet gick hon ut ur logen och skrek åt männen att gå.

Det blev då rejält aggressivt. Ett slagsmål utbröt och en av männen riktade ett knytnävsslag mot mamman. Claire Foden träffades i ansiktet, och både Phil Foden själv samt en man i hans entourage fick lägga sig i innan männen avlägsnade sig. Det hela fångades på film, och videon fick spridning på sociala medier.

ANNONS

Under söndagen kommenterade Manchester City händelsen.

"Klubben är medveten om en video som har cirkulerat på sociala medier där Phil Foden och hans familj blir trakasserade och misshandlade. Vi är chockade och förskräckta av misshandeln på en av Phils familjemedlemmar. Vi kommer ge Phil och hans familj allt stöd och all hjälp de behöver", skriver klubben.

The Greater Manchester Police menade under söndagen att de inte hade fått in någon anmälan men att de i förebyggande syfte kollade på ärendet.