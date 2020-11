Förbundskaptenen om Pogbas United-situation: "Hoppas att det kan vara användbart"

Manchester Uniteds franske mittfältare Paul Pogba, 27, har under inledningen av den här säsongen fått blanda starter med inhopp i den engelska storklubben. Under den här landslagssamlingen har han dock fått spela från start i Frankrikes samtliga matcher, och i veckan uttalade han sig om att han just nu tycker att det är tufft i United.

- Jag har aldrig haft en så tuff period i min karriär. Med det franska landslaget får jag andrum, gruppen är exceptionell - den är magisk, sa han till RTL France.



Nu ska dock Pogba tillbaka till United igen för spel i Premier League. Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps hoppas nu att Pogba ska hitta rätt i klubben igen.

- Jag känner honom och jag vet hur han arbetar. Han är stolt och har framför allt talang. Han kan försvara när man måste försvara och när han har möjlighet att uttrycka sig, så gör han det. Paul är en toppspelare och jag hoppas att det han gjorde för oss nu kan vara användbart för honom när han återvänder till klubben, säger förbundskaptenen enligt engelska tidningen Daily Mirror.

Pogba är den här säsongen noterad för ett mål och två assist på elva framträdanden med Manchester United. På lördag väntar West Bromwich hemma i Premier League.