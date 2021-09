Förbundskaptenens bisarra krav på Mahrez

När Algeriet gör sig redo för att ta sig an Djibouti och Burkina Faso de närmaste dagarna i VM-kvalet har förbundskaptenen Djamel Belmadi ett krav på sina storstjärnor Riyad Mahrez och Said Benrahma - färga håret. Det rapporterar Kick Off.

Anledningen till att de båda stjärnorna tvingas färga om sina blonda kalufser är för att förbundskaptenen inte anser att frisyrerna är "respektabla".

- Ha en respektabel stil utan krusiduller som speglar traditioner och seder i det algeriska samhället, säger Djamel Belmadi enligt Kick Off.

Enligt rapporter har de båda Premier League-stjärnorna setts i sina naturliga hårfärger i samband med att de anlände till landslagssamlingen, trots att de båda var blonderade i sina senaste matcher.

Det antas inte vara första gången som Belmadi, känd som en diciplinär tränare, har bett sina spelare att byta hårfärg. 2018 tvingades Ilias Hassani klippa av sina blonda lockar i samband med spel i landslaget.