Företag flyr Chelsea efter kaoset - partner kräver ägarbyte

Sedan tidigare har den brittiska regeringen riktat tuffa sanktioner mot Chelsea-ägaren Roman Abramovitj. Oligarkens relation med den ryske presidenten Vladimir Putin - vars armé invaderade Ukraina för lite mer än två veckor sedan - har även resulterat i att Premier League diskvalificerat Abramovitj som direktör för klubben.

Men konsekvenserna tar inte slut där. Med anledning av utvecklingen har flera partners valt att avbryta sina samarbeten med klubben. Motorföretaget Hyundai är ett sådant exempel.

"Under de rådande omständigheterna har vi tagit beslutet att avbryta våra marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter med klubben tills vidare", skriver det sydkoreanska företaget i en kommuniké som publicerades under lördagen, enligt The Athletic.

Enligt sajten har därutöver företaget Tre meddelat att man inte kommer fortsätta sponsra Chelsea, samtidigt som hotellsöksidan Trivago kräver att det sker ett ägarbyte "så snart som möjligt".

