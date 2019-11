Förklaringen till Keans frånvaro - kom sent till lagmöte

Evertons anfallsförvärv Moise Kean, 19, var uttagen i Evertons matchtrupp mot Southampton i lördags, men fanns varken med i lagets startelva eller på lagets avbytarbänk. Nu ger Sky Sports en förklaring till det.

Sky uppger att Kean kom sent till ett lagmöte och att anfallaren därmed inte fick spela i matchen. Det var heller inte första gången anfallaren kom sent till ett möte, då han även nekades en plats i Italiens EM-kvaltrupp i september efter att han i somras kom sent till en samling under U21-EM.

Evertons manager Marco Silva förklarade efter matchen mot Southampton, enligt Sky Sports, italienarens frånvaro med att det var en taktisk anledning. Han sa också att anfallaren har ledningens stöd och att han kommer att utvecklas med hjälp av sina lagkamrater.