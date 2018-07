Förre Arsenal-stjärnan anhållen för mordbrand

Emmanuel Eboué var en av Premier Leagues mest profilstarka spelare under flera säsonger i början av 2000-talet. Han spelade 214 matcher under Arsène Wengers ledning 2004-2011 - men valde att lägga skorna på hyllan under 2016.



Men den senaste tiden har präglats av kontroverser, outbetalda agentavgifter - och, under 2017, berättade ivorianen om hur han hade förlorat alla sina tillgångar.

Brittiska Mirror uppger nu att Eboué har anhållits misstänkt för mordbrand.

"Polisen har arresterat en 35-årig man för misstanke om mordbrand", skriver London-polisen i ett pressmeddelande, enligt Mirror.

"Mirror Sport förstår att 35-årige Eboué har tagits till en polisstation i norra London".