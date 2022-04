Förre Liverpool-backen sågar Ronaldo: "Han tror han är gud"

Cristiano Ronaldo hamnade i blåsväder efter Manchester Uniteds förlust mot Everton i lördags. På väg ut till spelartunneln efter matchen syntes portugisen slå ner en supporters mobiltelefon i marken, vilket har skapat rubriker. Polisen i Merseyside utreder nu dessutom "rapporter om en påstådd misshandel", skrev BBC under söndagen.

Den förre Liverpool-backen José Enrique ställer sig kritisk till Ronaldos agerande, vilket den spanska tidningen Marca uppmärksammat.

"Jag har alltid sagt det. Jag gillar honom inte. Han tror han är gud och kan göra vad han vill. Det motsäger inte att han är en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, men som person gillar jag honom inte", skriver Enrique på Twitter.

Under lördagskvällen publicerade Ronaldo ett inlägg på Instagram där han bad om ursäkt för händelsen.

"Det är aldrig lätt att hantera sina känslor i svåra tider, såsom den vi går igenom. Oavsett, så mycket vi alltid visa respekt, tålmodiga och en förebild för alla unga som älskar sporten. Jag skulle vilja be om ursäkt för mitt utbrott och, om möjligt, bjuda in denna supporter till att se en match på Old Trafford", skrev stjärnan då.

I always said it. Don't like him he believe is God and can do whatever he wants. That doesn't take that is been one of the best players in the history of football but as a person don't like him pic.twitter.com/6ldv6HsmcU