Förre MFF-tränarens ord om Arsenals kris: "Delar er besvikelse"

Tidigare Malmö FF-tränaren Andreas Georgson är assisterande tränare i Arsenal. Därmed har han det just nu mindre trevligt på sin arbetsplats. Arsenal föll nämligen mot Burnley med 1-0 under söndagen och har nu fem raka matcher utan seger i Premier League. London-laget är på 15:e-plats i ligan med fem poäng ner till Fulham på nedflyttningsplats.

Nu kommenterar Georgson krissituationen på Twitter.

"Vi delar er besvikelse och uppskattar stödet från alla Gunners. I dag fortsätter vi att arbeta hårt ihop som ett lag inför onsdag. Utmaningar måste mötas med stor ansträngning och enighet", skriver han på Twitter.

Georgson lämnade tidigare i år sin roll i Brentfords ledarstab för en roll i Arsenal. Han har tidigare arbetat i flera år i MFF:s ungdomsverksamhet, men tog under 2018 klivet upp till en roll i Skånelagets A-lags ledarstab. Sedan lämnade han för flytt till England.

Arsenal ställs på onsdag mot Southampton hemma i Premier League.

We share your disappointments and appreciate the support all Gunners. Today we go again and work hard, together as a team ahead of Wednesday. Challenges must be beaten with full effort and unity. 🔴⚪️