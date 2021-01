Förre United-anfallaren: "Ärligt talat, Lingards tid är slut"

Manchester United-mittfältaren Jesse Lingard, 28, har under senaste året fått knapp speltid. Mittfältaren har kontrakt till sommaren 2022, men har under den här säsongen inte fått något förtroende av Ole Gunnar Solskjær och gjorde under lördagen sin tredje match för säsongen i 1-0-segern mot Watford i FA-cupen. Lingard har i stället kopplats ihop med en flytt till både Sheffield United och Newcastle senaste tiden.

Nu menar tidigare Manchester United-anfallaren Dimitar Berbatov att engelsmannen borde lämna den engelska storklubben snarast.

- Ärligt talat, hans tid är slut. Han spelar inte. Han har fått sina chanser att glänsa och bevisa hur bra han är och hur bra han kan vara. Ole litar för tillfället inte på honom tillräckligt mycket för att han ska få spela. Han har heller inte någonstans att spela i laget just nu, säger han i programmet Stadium Astro enligt Manchester Evening News.

Bulgaren fortsätter:

- När man varit så länge i ett lag och är 28 år måste man tänka: "Har jag uppnått tillräckligt? Är jag nöjd med det jag har gjort här? Är min tid ute?". Jag tror att han måste flytta. Han måste spela någon annanstans.

Berbatov tror vidare att Lingard kommer att skriva på för en lite mindre klubb framöver för att få kontinuerligt med speltid.

- Han måste hitta tillbaka till den formen som han hade tidigare, säger han.

Lingard är fostrad i Manchester United, men har genom åren varit utlånad till Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion och Derby County. Han har, totalt sett, gjort 18 mål och tolv assist på 133 matcher i Premier League, men har även fyra mål på 24 A-landskamper med England på meritlistan.