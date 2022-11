Fotbollskanalen presenterar ny Englandsbloggare – på engelska!

De första åren på Fotbollskanalen var The Guardians fotbollschef Marcus Christenson den som bloggade om engelsk fotboll, och när hans sysslor på den anrika tidningen blev för tidskrävande tog Peter Hyllman över bloggen och skrev varje vecka i över tio år. Nu har Peter Hyllman tackat för sig och det är dags att säga välkommen till Fotbollskanalens nye englandsbloggare: Jonathan Fadugba.

Att Fotbollskanalen har en englandsblogg är inget nytt, tvärtom. Men att den skrivs på engelska är något som inte gjorts tidigare. Fotbollskanalens redaktionschef Sven Bertil Liljegren förklarar hur tankarna kring ny bloggare har gått.

- Mycket har faktiskt hänt i medielandskapet sedan Peter Hyllman tog över efter Marcus Christenson vilket gjorde rekryteringen av en ny bloggare till en utmaning. Då nästan alla i Sverige kan engelska så finns det obegränsat med läsning i engelskspråkig media vilket på sätt och vis gör en ny svensk blogg om engelsk fotboll lite överflödig om jag ska vara ärlig. Detta gjorde att vi började fundera lite utanför den berömda boxen och ett av spåren var då att helt enkelt ta in en engelsk bloggare som från sin horisont skulle kunna tillföra något annat än en svensk som sitter hemma framför TV:n eller datorn som alla andra, säger han och fortsätter.



- Ju mer vi tänkte på det desto mer spännande lät det och jag började fundera på vem som skulle kunna passa, och ganska snabbt slog det mig att Jonathan skulle kunna passa bra.

Vem är då Jonathan Fadugba? Han är alltså från England där han bland annat med verkar som skribent i The Guardian, där han också medverkar i deras långkörarpodd Football Weekly. Han driver dessutom podden The Nordic Football pod vilket gör att han har bra koll på den nordiska fotbollen och den nordiska fotbollspubliken. Han har dessutom medverkat hos ESPN och i Four four two.

