Fotbollsvärlden i sorg efter Salas bortgång: "Hjärtekrossande"

Argentinske Emiliano Sala och piloten David Ibbotson försvann över Engelska kanalen i slutet av januari. Sökandet avbröts till en början efter tre dagar, men återupptogs därefter efter privata donationer.

I söndags återfanns flygplanet som Ibbotson och Sala färdades i och under måndagen meddelade brittiska haverikommissionen (AAIB, motsvarande svenska Statens haverikommission) att man hittat kvarlevan av en människa.

Natten mellan onsdag och torsdag flyttades en kropp från vraket och den har nu identifierats som Emiliano Salas.

"Kroppen som hittades vid Portland Port i dag den 7 februari 2019 har formellt blivit identifierad som fotbollsspelaren Emiliano Sala", meddelade den lokala Dorset-polisen på sin hemsida.

Beskedet om Salas bortgång berör en hel fotbollsvärld och många uttrycker nu sin sorg. En av dem är den tidigare Helsingborg- och Örebro-mittfältaren Alejandro Bedoya. Han spelade tillsammans med Sala i Nantes.

"Vila i frid min bror. Vi älskar dig Emiliano Sala. Föralltid i våra hjärtan", skriver han på sitt Twitterkonto.

Flera Premier League-spelare framför också sina kondoleanser.

"Det finns inga ord för att beskriva hur tragiskt detta är. Alla tankar och böner går till hans familj och även pilotens familj", skriver Arsenalstjärnan Mesut Özil på sitt Twitterkonto.

"Hjärtekrossande att höra nyheten om Emiliano Sala. Vila i frid! Tankar går till Emilianos och pilotens familj och vänner", skriver Chelseamittbacken Antonio Rüdiger.

Sala hade precis före försvinnandet värvats till Cardiff från Nantes. Sol Bamba, back i Cardiff, uttrycker sin sorg.

"Tragiskt… Må du vila i frid", skriver Bamba.

Piloten David Ibbotson är ännu inte återfunnen. Sala blev 28 år gammal.

