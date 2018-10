Fotbollsvärlden reagerar på Leicester-ägarens död: ”Dyrkad och älskad av alla”

Vichai Srivaddhanaprabha omkom i helikopterolyckan utanför Leicesters King Power Stadium i lördags. Klubben bekräftade själva att ägaren var bland de omkomna och skrev i ett uttalandet att ”tankarna från alla inom klubben går till Srivaddhanaprabhas familj och familjen till alla som var ombord”.

Kasper Schmeichel, som bevittnade kraschen, har varit en av Leicesters egna spelare som delat med sig av minnen av klubbens ägare. Den danska målvakten skrev ett långt brev som han publicerade på Twitter.

"Du kommer aldrig förstå hur mycket du betytt för mig och min familj", skriver dansken i brevet.

Även lagets kapten Wes Morgan var förkrossad över nyheten.

”En man som var älskad och dyrkad av alla här i Leicester och någon jag personligen hade den yttersta respekten för” skrev mittbacken på Twitter.

Jaime Vardy skrev på Instagram att han hade svårt att hitta ord för händelsen och att han kommer att sakna klubbens ägare.

”För mig är du en legend och en otrolig man med det största hjärtat för Leicester City” skrev anfallaren och tackade samtidigt Srivaddhanaprabha för allt han har gjort för Vardy och hans familj.

Flera andra klubbar har uttryckt sin sorg över det inträffade, där bland annat Leicesters båda rivaler Nottingham Forrest och Derby County skrev att deras tankar var med alla drabbade i olyckan. Liverpool skrev ett uttalande från ägartrion John Henry, Mike Gordon och Tom Werner som uttalade att deras beundran för Vichai, hans familj och kollegor är så stor det går att föreställa sig, både professionellt och personligt.

Även PSG, Inter, West Ham, Tottenham och Real Madrid var bland klubbarna som uttryckte sina kondoleanser medan den engelska nationalarenan Wembley lyste upp i Leicesters färger och klubbmärke under söndagskvällen.

