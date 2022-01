Fulham i sorg - supporter död efter hjärtstopp på läktaren

Dryga kvarten var spelad av Championship-mötet mellan Fulham och Blackpool när matchen stoppades. En supporter hade då drabbats av hjärtstopp på läktaren och behövde akut läkarvård.

Båda lagen gick av planen medan sjukvårdspersonalen behandlade personen, som fördes till sjukhus med ambulans efteråt. Senare under lördagskvällen meddelade Fulham att personens liv inte gick att rädda.

"Det är med enorm sorg vi informerar fansen om supportern Paul Parishs bortgång. Paul drabbades av hjärtstopp och fick behandling på läktaren i samband med eftermiddagens match innan han fördes till sjukhus", skriver klubben på Twitter.

"Våra kondoleanser går till Pauls nära och kära".

Tidigare under hösten har flera matcher i Premier League avbrutits tillfälligt efter att åskådare behövt akut läkarvård relaterade till hjärtstopp. Chelsea-Watford och Southampton-Leicester är två exempel på matcher som stoppats efter medicinska nödsituationer.

Matchen mellan Fulham och Blackpool kunde spelas vidare efter stor försening. Mötet slutade 1-1.

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.



Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.



Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC