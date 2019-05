Fulham-talang yngst någonsin att spela i Premier League

Fulhams säsong i Premier League har inte varit mycket att minnas för klubben. Efter 37 spelade omgångar har laget skrapat ihop ynka sju segrar och redan nu är det klart att man nästa säsong spelar i The Championship.

På lördagen blev dock en av klubbens egna talanger, Harvey Elliott, inskriven i historieböckerna som den yngste någonsin att spela i Premier League. Elliott hoppade in i mötet med Wolverhampton under slutminuterna, bara 16 år och 30 dagar gammal.

Anfallaren Elliott fick speltid redan under 2018 då han hoppade in i cupmötet med Millwall, 15 år och 174 dagar gammal.

Matchen slutade med förlust för Fulham, 1-0.

16y 30d - Aged 16 years and 30 days, Fulham's Harvey Elliott is the youngest player to play a Premier League game. Cherub. pic.twitter.com/1e7KTjtR3f