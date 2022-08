Gabriel hjälte för Arsenal - tog revansch efter stor blunder

Arsenal har fått en flygande start på Premier League-säsongen och stod på maximala nio poäng inför lördagskvällens Londonderby mot nykomlingen Fulham, som gästade Emirates Stadium.

Mikel Arteta tvingades då att göra två förändringar i elvan jämfört med senast. Oleksandr Zintjenko och Thomas Partey saknades, vilket betydde att Mohamed Elneny och Kieran Tierney fick chansen från start.

"Gunners" var det bättre laget i första halvlek och var också närmast ett ledningsmål men Bukayo Saka lyckades inte förvalta ett bra läge.

- Saka måste göra det lite bättre med det läget. Men bra spelat av Arsenal, deras kombinationer runt straffområdet är alltid farliga. Det är ett Arsenal-signum, sa Charlie Adam till BBC.

Ställningen var 0-0 i paus.

- Fulham kan bara inte få tag i bollen, de fortsätter att ge bort den. Det är bra gjort av Arsenal, de vinner tillbaka varje boll, sa Adam.

I början av andra halvlek tog Fulham ledningen. Gabriel slarvade med bollen i backlinjen, vilket gästerna och Aleksandar Mitrović utnyttjade fram till 0-1. Det var serbens fjärde mål i Premier League.

- Det är en mardröm för Gabriel, men målet skapades av Mitrović och avslutades av Mitrović, sa Alan Smith i Sky Sports sändning.

I 64:e minuten kvitterade Arsenal. Bukayo Saka drev bollen mot mål och spelade fram Martin Ødegaard, som med hjälp av en Fulham-försvarare sköt in 1-1-målet.

- Taket lyfter på Emirates. Ødegaard har varit sensationell hela matchen, sa Alan Smith.

Arsenal tog över matchen efter baklängesmålet. Inbytte Eddie Nketiah hade ett bra läge att ge "Gunners" ledningen på nytt när han blev framspelad av Gabriel Martinelli, men skottet gick rakt på Bernd Leno.

Ingen utdelning där, i stället tog Gabriel revansch på sig själv i 86:e minuten. Efter en tilltrasslad situation i samband med en hörna hamnade bollen framför fötterna på brassen som sköt in 2-1, vilket blev slutresultatet.

- Efter att jag tappade bollen var jag nere, men min bröder (lagkamrater) fortsatte att säga: "Kom igen". Jag lyfte mitt huvud, mina lagkamrater vara en stor hjälp för mig, säger Gabriel till Sky Sports, och kommenterar sitt mål:

- Efter att domaren sa hands, då bad jag bara till Gud. Jag är så glad för laget och de tre poängen. Det var en stor match. Jag är så glad.

Arsenal har nu fyra raka segrar i Premier League och toppar tabellen, två poäng före Manchester City och Brighton. Senast "Gunners" inledde säsongen med fyra raka segrar var 2004/05, då räckte det till en andraplats.

Startelvor:

Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tierny - Elneny, Xhaka - Saka, Ødegaard, Martinelli - Jesus.

Fulham: Leno - Tete, Tosmin, Ream, Robinsson - Palhinha, Reed - Cordova-Reid, Pereira, Kevano - Mitrovic.

Arsenal have won their first four games of a Premier League season for the third time:



◉ 2003/04: 🏆

◉ 2004/05: 🥈

◉ 2022/23: ❓



Where will they finish this campaign? 🤔 pic.twitter.com/LKe0ZDd7CG