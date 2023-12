Galen vändning av United - Garnacho och Højlund segerorganisatörer

Manchester United hade en tung tid bakom sig inför tisdagen möte med Aston Villa. Man hade gått segerlösa - och mållösa - ur sina senaste tre matcher i Premier League. 0-3-förlust mot Bournemouth, 0-0 mot Liverpool och senast en 0-3-förlust mot West Ham. Däremellan har man även blivit utslaget ur Champions League.

Den trenden är man ute att vända mot Aston Villa.

När startelvorna meddelades inför avspark stod det klart att Marcus Rashford gjorde sin första start sedan förlusten mot Newcastle den 2 december. Samtidigt missade Luke Shaw och Sofyan Amrabat matchen på grund av skador.

Matchen hade en böljande karaktär under de första 20 minuterna. Sedan tog Aston Villa ledningen i den 22 minuten. På en frispark långt utifrån slog John McGinn - vad som såg ut att vara ett inlägg - rakt i mål. United-spelarna ville ha målet till offside, då de menade att offsidestående spelare blockerade André Onanas sikt. Efter granskning valde domaren dock den ursprungliga linjen och dömde mål.

Det dröjde därefter inte länge innan kritik började riktas mot Onana för målvaktens ingripande på målet.

- Villa försökte medvetet distrahera Onana med sin trafik framför mål. Och det verkade funka: Onana var fastklistrad på sin linje när han egentligen borde kommit ut för att plocka ner bollen, säger Sky Sports Pete Gill.

Fyra minuter senare stod det 2-0 till gästerna, återigen på en fast situation. Clement Lenglet fick ohotad nicka vid Onanas bortre stolpen, men valde att nicka mot Leander Dendoncker istället för mot mål. Det gjorde han rätt i. Belgaren följde upp med att klacka in bollen i mål och Villas ledning var utökad - och United möttes av burop.

- Herregud, United. Markeringen. Var är den? Även med denna säsongs standard är det där skrämmande, säger Gill.

Manchester United spelade upp sig efter 2-0-målet. Hemmalaget hotade på kontringar genom Marcus Rashford, Alejandro Garnacho och Rasmus Højlund. Trion hade en del problem att hålla sig på rätt sida offsidelinjen, eller så fick de se sina avslut smita tätt utanför Emiliano Martínez stolpar.

När Craig Pawson blåste av för halvtid dånade överbedövande burop ut på Old Trafford.

I inledningen av den andra halvleken lyckades Garnacho få in ett avslut mellan stolparna och i mål, men målet dömdes senare bort efter VAR-granskning på grund av offside. Men det var i alla fall ett piggare United som kom ut till den andra halvleken.

Men timmen spelad skulle dock reduceringen komma för Manchester United, och det var Garnacho som till slut fick sitt mål. Rashford serverade läckert argentinaren vid den bortre stolpen, varpå 19-åringen kunde stöta in 1-2-målet bakom Martínez.

Ungefär fem minuter senare var Aston Villa riktigt illa ute. Højlund serverades bakom Villas backlinje och revs ner av en försvarare när han var en mot en med Martínez. Händelsen hade troligen resulterat i rött kort och straff - men linjedomaren hade vinkat för offside precis dessförinnan.

Sedan var det dags igen för Garnacho.

När det återstod 19 minuter kvar av ordinarie matchtid drev 19-åringen upp ett anfall. Efter att ha avancerat in mot straffpunkten nåddes han av ett inlägg som hade tog emot innan han sköt in 2-2 via Diego Carlos.

"Garnacho har varit helt överlägsen ikväll", skrev Manchester Evening News-journalisten Samuel Luck på X i samband med Garnachos 2-2-mål.

United-glädjen såg ett tag ut att bli kort. Bara minuten efter 2-2-målet fick McGinn måtta avslut från nära håll i hemmalagets straffområde. Den skotske landslagsmannen fick till ett tämligen bra avslut, men Johnny Evans sträckte fram ett långt ben och avvärjde läget i sista stund. Frågan är om Onana hade räddat bollen om inte Evans funnits där.

Efter en 19-åring gjort 1-2 och 2-2 för United var det sedan dags för en 20-åring att lösa 3-2. På en hörna i den 82:a minuten högg Højlund när bollen studsade ner framför honom via McGinn, och gjorde 3-2 med sitt allra första Premier League-mål.

- Det är en enastående avslut, han hugger direkt när bollen dimper ner framför honom. Han behöver inte ens tänka på det, utan dunkar bara in bollen intill stolpen, säger den tidigare Rangers-anfallaren Ally McCoist till BBC.

Manchester United lyckades hålla ut därefter och bärga sin första seger sedan 2-1-segern mot Chelsea den 6 december. De tre poängen man bärgade innebär vidare att laget klättrar upp på en sjätte plats i Premier League.

Aston Villa, i sin tur, tappar mark mot Arsenal och Liverpool i tabelltoppen.

Startelvor:

Manchester United: Onana - Wan-Bissaka, Evans, Varane, Dalot - Mainoo, Eriksen - Rashford, Fernandes, Garnacho - Højlund.

Aston Villa: Martínez - Konsa, Diego Carlos, Lenglet, Digne - Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey - Dendoncker - Watkins.