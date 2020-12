Gallas vill se Arteta få sparken: "Måste välja Vieira som ersättare"

Arsenal har under den här säsongen hackat ordentligt i Premier League. Arsenal är numera i kris efter sex raka matcher utan seger i ligan och är på 15:e-plats med fem poäng ner till Fulham på nedflyttningsplats. Arsenals sportchef Edu uttalade sig i veckan om att chefstränaren Mikel Arteta behöver mer tid på sig för att göra resultat, något som den spanske tränaren också har uttalat sig om.

Nu menar dock förre Arsenal-spelaren William Gallas att London-laget borde sparka Arteta. Han menar att Arteta inte är rätt manager för Arsenal.

- Vad händer i Arsenal? Det är en fråga, som jag tror att alla har ställt den här säsongen. Jag har inte svaret. Jag tror kanske att problemet just nu är att Mikel Arteta inte är rätt manager. Jag tycker inte att han har erfarenhet för att hantera en storklubb. Jag blev förvånad när han kom in. Även om han har varit Pep Guardiolas assistent, så behöver han erfarenhet för att komma in som manager i en klubb som Arsenal, säger Gallas enligt engelska tidningen Daily Mirror och fortsätter:

- Du måste veta hur du ska hantera 24 spelare. Allt tryck är på dina axlar och du fattar alla beslut. Vissa spelare blir upprörda när de inte spelar och det är något som du behöver erfarenhet för att hantera.

Gallas menar vidare att Arsenal borde ha satsat på att plocka in Patrick Vieira i stället för Mikel Arteta efter Unai Emerys tid i klubben.

- När de valde Mikel Arteta att komma in som ersättare till Unai Emery, så var Patrick Vieira i mitt huvud. Det var han som jag trodde att de skulle gå för. Patrick har mer erfarenhet än Mikel, då han har lyckats i USA och har varit i Nice. När Arsenal-ledningen bestämde sig för att ta in en ny manager trodde jag därför att Patrick skulle få samtalet. Han var även kapten i Arsenal och känner klubben väldigt bra. Patrick var rätt kille då.

Vieira har en bakgrund som chefstränare i New York City och tog under 2018 över som huvudtränare i Nice. Nyligen fick han dock sparken av den franska klubben, och Gallas menar att Arsenal borde plocka in Vieira om klubben sparkar Arteta framöver.

- Om de säger upp Mikel Arteta måste de välja Patrick Vieira som ersättare. Jag är säker på att alla supportrar skulle älska det.