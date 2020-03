GENOMGÅNG: PL-klubbarnas bästa värvningar under 2010-talet

Fotbollskanalens Joel Åberg listar PL-topplagens bästa värvningar under det gångna årtiondet.

Alla kommentarer är endast skribentens åsikt. En spelares uttagning - eller eventuella icke-uttagning - kan ibland motiveras med en bra prislapp, andra gånger kan spelarens försäljningssumma eller bidrag utanför planen värderas högre. Det finns inga rätta svar, ingen inbördes ordning.

ARSENAL

Laurent Koscielny, £11,25m

Fransmannen såg inledningsvis inte alls ut att vara gjord för denna nivå, men utvecklades till att bli Arsenals bästa back under 10-talet. Bitvis en av PL:s mest pålitliga. Bra prislapp, vindsnabb, kapten. Spelade ofta trots skadekänningar.

Nacho Monreal, £9m

Sågs aldrig som en spelare att bygga laget kring, men en av fansens stora favoriter. Gav alltid allt, erbjöd ett överlappsalternativ till vänster, gjorde en del poäng. Panikköpet på Deadline Day överträffade allas förväntningar och lämnade med 187 PL-matcher i bagaget.

Santi Cazorla, £17,10m

Avstår gärna från att hylla Arsenals transferagerande, men Cazorla-köpet är ett undantag. Kom från ett ekonomiskt pressat Malaga och var från dag 1 en av PL:s främsta. Navet i speluppbyggnaden, en av de mest naturligt skickliga och talangfulla jag sett.

Mesut Özil, £42,30m

Kontroversiellt. Ville få med antingen Özil eller Sanchez, som var den bättre av dem, men valde till slut den förstnämnde. Har inte varit så dålig som många vill få det till, samtidigt är det inte hans insatser på planen som gör att han tar plats. Tror inte man ska underskatta den entusiasm som flytten genererade och hur viktig det var för klubbens självbild.

Bernt Leno, £22,50m

Målvakter har visat sig vara en svår position att lösa, för Arsenal inte minst. I 28-åringen har klubben säkrat framtiden. En av PL:s främsta denna säsong.

Gabriel Martinelli, £6,03m

Inne på blott sin första säsong, men har redan som 18-åring varit ett av PL:s stora utropstecken. 10 mål och 4 assist, alla turneringar inräknade, är ett sanslöst bra facit för en spelare som kom för en blygsam prislapp och som man inte räknade med denna säsong.

Kommentar: Svår genomgång. Sánchez och Aubameyang har nog hållit högst nivå av alla under 10-talet, men den förstnämnde tappade man, mer eller mindre, gratis och den sistnämnde ser ut att vilja lämna. Om Auba förlänger tar han sig in på denna lista.

Går att argumentera för att Giroud, som ingen riktigt räknade med och som aldrig togs på allvar, kan vara aktuell. Guendouzi kom billigt och kommer med största sannolikhet antingen vara i klubben länge eller generera en betydande övergångssumma. Sorry, Källström.

CHELSEA

Gary Cahill, £7,56m

Mittbacken kom som 26-åringen, gjorde sju fina säsonger och efterträdde Terry som kapten. Prisvärd värvning som direkt gick in och erbjöd Chelsea ett stabilt alternativ. Vann åtta titlar.

Thibaut Courtois, £8,06m

En av flera jättetalanger som Chelsea köpte under kort tid, men alltjämt en av få som etablerade sig i klubben. En av PL:s bästa på sin position. Infekterat uttåg, vilket gjorde att prislappen inte blev så hög som tänkt, men Courtois gav Chelsea flera bra år.

Eden Hazard, £31,50m

Svårt att inte ta med Hazard, Chelsea bästa spelare under 10-talet och en av klubbens mest talangfulla spelare genom tiderna. Facit i PL: 245 matcher, 85 mål, 61 assist. Sex titlar. Genererade även en stor vinst när han såldes.

César Azpilicueta, £7,92m

Publikfavoriten som numera är klubbkapten. Få spelare har hållit samma jämna nivå som Azpi sedan flytten för 7,5 år sedan. Professionell, föredöme, ger alltid allt. Har överträffat allas förväntningar och visat sig kapabel att kunna vikariera lite överallt i backlinjen.

Cesc Fábregas, £29,70m

Chelsea tog chansen när Arsenal vägrade. Var pusselbiten som gav Chelsea ligatiteln 2015, vann ytterligare en två år senare. En av PL:s mest talangfulla och passningsskickliga spelare under 2000-talet. Hans assist till Schürrle i comebacken kommer att bli förevigt ihågkommen.

N’Golo Kanté, £32,22m

Chelsea gjorde årtiondets kap när man gick in och betalade Kantés utköpsklausul i Leicester, som i sin tur betalade omkring detsamma för Slimanis signatur… Briljant fram till denna säsong som spolierats av skador.

Kommentar: Chelseas transferagerande under 10-talet är intressant. Man har betalat dyrt men även sålt för stora pengar. Flera duktiga spelare har tillåtits lämna - De Bruyne, Lukaku, Salah. Visst hade Luiz och Matic kunnat ta en plats, då av olika anledningar, men där kände jag att allt velande fram och tillbaka blev för mycket.

Mata gav Chelsea några fantastiska år och såldes när han inte längre passade in, men i det fallet kändes det som man slarvade bort onödig talang. Ville få in Costa och Willian, men hittade ingen plats.

MANCHESTER CITY

Yaya Touré, £27m

En hög prislapp då, men visst gjorde City ett kap i köpet från Barca? En av de första riktigt stora värvningarna som banade väg för hela klubbens utveckling, således viktig på så många sätt. Facit i PL: 230 matcher, 59 mål, 35 assist. Citys träningsanläggning uppkallad efter sig.

David Silva, £25,88m

Silva kom samtidigt som Touré, men i takt med att den sistnämnda tappade fart har spanjoren snarare lagt i nästa växel. En av klubbhistoriens främsta och en ledargestalt som varit viktig både på och utanför planen. 103 assist och 57 mål på 301 ligamatcher.

Sergio Agüero, £36m

Kommer fortfarande ihåg anfallarens debutmatch i England, sättet det under sommaren hade snackats om den stora prislappen och hur han byttes in med 30 min kvar och sätter två. 180 PL-mål och direkt avgörande i flera av ligatitlarna. Fjärde flest PL-mål genom tiderna.

Fernandinho, £36m

Kostade en del att lösa, men har betalat tillbaka flera gånger om och alltid varit den som gjort att lagets offensiva spelare fått utrymme att glänsa. Hans mångsidighet har underlättat för Guardiola, som kommer att få svårt att ersätta 34-åringen. Tio titlar med City.

Raheem Sterling, £57,33m

Få hade räknat med det lyft som Sterling har haft sedan flytten från Liverpool. Under Guardiolas vägledning har 25-åringen tagit nästa steg och är idag en av världens bästa på sin position. 17/18 blev det 33 poäng, ifjol 29. Verkar bara bli bättre och bättre.

Ederson, £36m

Hart och Bravo misslyckades, men sättet som Ederson tog sig an Guardiolas krav på en målvakt har inte varit något annat än anmärkningsvärt. Erbjuder ett alternativ i speluppbyggnaden och har noterats för flera assist. Reflexstark. Två ligatitlar. Blott 26 år.

Kommentar: Först och främst, om jag i resterande klubbar har lagt lite extra krut på att hitta fynd och spelare som inte bara har varit de bästa på planen, så ser vi ett annat mönster i City. Sedan 2009/10 har man betalat dyrt för en mängd spelare, där vissa inte har fungerat medan andra har lyckats. Zinchenko för 20 miljoner kronor är ett undantag. Det är också lättare att i Citys fall utvärdera dessa spelare, som i många fall varit med om flera tränare, än att göra detsamma i Liverpool där flera av de främsta enbart varit med om Klopp (läs: Liverpool).

De Bruyne och B Silva kanske förtjänar en plats? Finns många som dessutom ska nämnas: Dzeko, Lescott, Delph, Walker. Förövrigt intressant att gå igenom Citys transferaktivitet och se hur klubbens B-/reservlag agerar. Många av dagens storspelare i Europa har i någon vända varit i Citys spindelnätsverksamhet.

MANCHESTER UNITED

Antonio Valencia, £16,92m

Pålitlig spelare som gjorde tio fina år i United. Kapten, 241 ligamatcher, erbjöd ett intressant och kraftfullt alternativ till höger. En spelare som under en period då många andra inte gjorde sig förtjänta av lönen alltid presterade på en jämn nivå.

David de Gea, £22,5m

Omöjligt att bortse för hur bra och viktig målvakten har varit sedan flytten för 8,5 år sedan. Allt som oftast klubbens bästa spelare och PL:s främsta på sin position. Prisvärd. Uniteds bästa köp under 10-talet, en svagare sista tid till trots.

Robin van Persie, £27,63m

Kan man köpa till sig en garanterad PL-titel? Fråga Sir Alex Ferguson, som sommaren 2012 köpte ligans bästa spelare för en struntsumma. Hade året innan gjort 44 poäng PL. I debutsäsongen i United blev det 26 mål och 15 assist i PL. Fick sin efterlängtade ligatitel.

Zlatan Ibrahimovic, bosman

Vi är nog många som hade velat se svensken i PL tidigare. Som 34-åring kom han som bosman. Hann med blott åtta månader innan en allvarlig knäskada satte stopp på hans tid i England, men hann under denna tid med att avgöra Community Shield, vinna EL och göra två mål i ligacupfinalen. På 46 matcher blev det 28 mål och 10 assist.

Ashley Young, £16,20m

Sista åren i United gjorde inte Young rättvisa. Var en gång i tiden en av PL:s mest intressanta kantspelare och gjorde sitt allt för United i nio års tid. 192 ligamatcher, kapten, mångsidig spelare som alltid ställde upp och vikarierade på platser han inte riktigt bemästrade.

Sergio Romero, bosman

Det är svårt att hitta en andremålvakt som är tillräckligt bra om något händer med förstavalet men som ändå nöjer sig med knapp speltid. Här har United lyckats. Romero kom som bosman för snart fem år sedan och står allt som oftast för stabila insatser när han kallas in.

Kommentar: De stora, lyckade värvningarna lyser med sin frånvaro för Manchester United under 2010-talet, jämfört med årtiondet dessförinnan. Det handlar delvis om att klubben haft det tungt, delvis att många av klubbens spelare faktiskt kommer från de egna leden. Det sistnämnda är såklart ett styrkebesked.

Visst skulle man kunna argumentera för att Martial skulle kunna ta plats, men där hade jag högre förväntningar. Det kanske kommer? Mata har varit med länge, men har aldrig riktigt hittat sin plats i detta lag. Herrera var bra men lämnade som bosman. Spelare som Maguire och Wan-Bissaka har potential att ta plats men har inte varit i klubben tillräckligt länge.

LIVERPOOL

Jordan Henderson, £16,20m

Få var inledningsvis övertygade om att Henderson hade det som krävdes, men här har man fått tänka om. Var med när Liverpool var nära att vinna ligatiteln, och har sedan dess spelat en nyckelroll i klubbens renässans. Bra prislapp, redan inne på sin nionde säsong, blott 29 år gammal. Värdig efterträdare till Gerrard.

Philippe Coutinho, £11,70m

Visst utvecklades Coutinho till en stjärna i Liverpool, men jag ser nog prislappen i vidareförsäljningen till Barca för 1,5 miljard som hans största insats. Öppnade för köpen av Virgil van Dijk och Alisson och således en storhetsperiod.

Joe Gomez, £4,41m

Liverpool sitter på flera kompetenta, jämnåriga mittbackar i truppen. Så, en spelare som kommer att vara med under en längre tid är 22-årige Gomez, som redan nu har tagit en plats i landslaget. Mogen, snabb, läser spelet bra. Sanslöst fin scouting till det priset.

James Milner, bosman

Det kan tyckas kontroversiellt att en spelare som kom som 29-åring och egentligen aldrig varit ordinarie är med. Men enligt mig har Milner länge varit PL:s mest underskattade och i perioder en av ligans bästa mittfältare. Alltjämt viktig utanför planen. Under de 4,5 säsonger har han gjort anmärkningsvärda 66 poäng om vi räknar med samtliga turneringar.

Andrew Robertson, £8,10m

Liverpools fina scoutingverksamhet hittade Robertson och tog in honom för en blygsam prislapp. Har sedan dess utvecklats till PL:s bästa på sin position. Fundamental i Klopps spelsätt med ständiga överlappningar. 23 assist på 2,5 ligasäsong är riktigt bra.

Virgil van Dijk, £76,19m

Hög prislapp, visst. Men sällan har en spelare haft samma omedelbara effekt som van Dijk. Starkt bidragande när Liverpool gick till två raka CL-finaler. Anses vara världens främsta på sin position, och hade blott Lionel Messi framför sig i höstens Ballon d’Or.

Kommentar: Extremt svårt. Å ena sidan tvingades jag välja bort Suárez och Sturridge från året då man vara nära att vinna ligan. Å andra sidan har Salah, Mané och Firmino kommit in, sett sina värden skjuta i höjden och varit delaktiga i framgångarna. Men hade svårt att skilja spelarna åt. Om inte - hade man verkligen kunnat välja en och inte alla tre? Jag lever med tron att spelarnas lyft delvis kan tillskrivas Jürgen Klopp och att andra spelare för ungefärliga summor hade gjort det bra också…

På samma sätt har Alisson kommit in och stärkt en position som klubben länge hade problem med. Slutligen valde jag att gå för spelarnamn som antingen haft stor del i klubbens framgångar, såväl på som utanför planen, eller varit just den pusselbit som fattades för Liverpool på några få år har kunnat bli världens bästa klubblag.

TOTTENHAM

Kyle Walker, £5,31m

Högerbacken köptes billigt, utvecklades till PL:s bästa på sin position och lämnade några år senare för tio gånger så mycket. Gjorde aldrig så många assist som kanske kan tro, men var monumental för Spurs i andra delar av spelet.

Hugo Lloris, £11,34m

Svårt att bortse från målvakten som varit klubben trogen sedan 2012. 89 hållna nollor på 251 PL-matcher och med på hela Tottenhams resa från en utmanare till CL-final. Prisvärd, kapten.

Mousa Dembélé, £17,10m

En personlig favorit. Få andra spelare har haft samma förmåga att hålla undan motståndare och spela med ett sånt lugn. Tydligt när han lämnade hur viktig han var för Tottenhams defensiva balans och i speluppbyggnaden. 181 PL-matcher för Spurs.

Christian Eriksen, £12,25m

Dansken hade inledningsvis lite svårt med omställningen till England och kunde lätt försvinna ur matcher. Växte för varje säsong och var under flera år en av PL:s bästa offensiva mittfältare. Facit i PL: 226 matcher, 51 mål, 66 assist.

Dele Alli, £5,97m

Igång igen efter ett tyngre fjolår. Kom som 19-åring från League One för en liten summa, men gjorde succé direkt med tio mål och nio assist i debutsäsongen i PL. Året efter blev det 18 mål och 9 assist. Sällsynt prisvärd och fortfarande blott 23 år. Har mer att ge.

Heung-min Son, £27m

Dyrast av Spurs-spelarna på denna lista, men har varit riktigt bra under sina 4,5 år. 81 poäng på 151 PL-matcher och direkt avgörande i flera tunga CL-matcher under fjolåret. En av klubbens klarast lysande stjärnor och omöjlig att ersätta när han går skadad.

Kommentar: Det här var extremt svårt. Vill först och främst reservera mig genom att nämna ett par spelare som jag försökte få in i det sista: Vertonghen (£11,25m) och van der Vaart (£9,45m). Tycker även att man kan slå ett slag för köpet av Alderweireld eller Dier för runt 50 miljoner kronor och Tripper för ungefär lika mycket. Sen tror jag även att några Spurs-fans vill kuppa in Kaboul - och då enbart för det där avgörandet på The Emirates…

Svårigheten att ta ut Tottenhams lista visar bara på hur bra man har varit på att identifiera, förädla talang och värva relativt billigt. Framför allt var det några år där i mitten av 10-talet då det verkade som att man stod för ett par anmärkningsvärt bra värvningar per säsong.

Övergångssummor är tagna från Transfermarkt. För att en spelare ska kunna få en plats på listan måste han vid köptillfället varit påtänkt för spel i A-laget direkt. En pund motsvarar ungefär 12 svenska kronor.