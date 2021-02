Giroud har ryktats bort: "Inga beslut har tagits"

Frank Lampard har fått lämna Chelsea, och in har Thomas Tuchel kommit. En av anfallarna han har att välja på är Olivier Giroud, vars kontrakt går ut i sommar.

Giroud har ryktats bort under flera transferfönster. Så sent som under januari öppnade Juventus tränare Andrea Pirlo för en värvning. Inför helgens match mot Southampton fick Tuchel frågan om Girouds framtid. Hans svar?

- Inga beslut har tagits, eftersom det är för tidigt att ta sådana beslut, för tidigt på säsongen, och jag har inte haft tid att ta sådana här beslut eftersom jag startade för tre veckor sedan, säger Tuchel enligt Goal och fortsätter:

- Vi (staben) behöver mer tid för att lära känna gruppen bättre, och alla förtjänar en chans att visa deras värde för gruppen. Vad jag kan säga är att, fram till nu, är jag jätteglad att han (Giroud) är här.

Tuchel lyfter Giroud som en riktigt bra anfallare inne i straffområdet.

- Han har en fantastisk första touch. Han hade en bra match mot Newcastle. Han är väldigt stark, och väldigt, väldigt positiv på träning. Och just nu spelar han en nyckelroll i truppen, där det finns många unga offensiva spelare.

Den här säsongen har Giroud gjort tio mål på 21 framträdanden. Han snittar ett mål var 91:a minut.