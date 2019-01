Glädjebeskedet för Liverpool: Kuggen är tillbaka i full träning

James Milner har fått stort förtroende av tränaren Jürgen Klopp. Men i de två senaste matcherna mot Arsenal och Newcastle har kuggen varit frånvararande på grund av en skada i baksida lår.

Nu kommer ett glädjande besked för både Milner och Liverpool. Mittfältskuggen är tillbaka i full träning och samtidigt som klubben meddelar det skriver man att han kan vara med i laget mot Manchester City, vilket är hans tidigare klubb.

- I går var han tillbaka i full träning för första gången, vi får se, säger tränaren Jürgen Klopp enligt klubbens hemsida.

James Milner har den här säsongen gjort 22 framträdanden för Liverpool och noterats för 5 mål och 3 målgivande passningar.

