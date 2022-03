Glädjen efter segern: "Vi firade som när vi vann Carabao Cup"

Joel Matips tid i Liverpool har kanske framför allt präglats av skador. Mittbacken har imponerat när han väl spelat, men han har tillbringat aningen för mycket tid med rehabilitering.

Den här säsongen har han inte missat speciellt många matcher på grund av skador dock - och kanske är det en av anledningarna till att han under fredagen prisades med månadens spelare i Premier League.

Matip är den fjärde försvararen att vinna priset de senaste nio åren, där de andra tre har varit Virgil van Dijk och Trent Alexander-Arnold (som vunnit priset två gånger). Och att just Matip fick priset, efter sina skadeproblem, innebar en rejäl feststämning hos Liverpool när beskedet kom.

- Det var fantastiskt. Innan träningen hade vi ett möte och Thiago (Alcantara, mittfältare Liverpool) skickade en bild i vår gruppchatt på WhatsApp. Det var en bild på Joel där han höll trofén. Vi alla frågade "Är det sant, vann Joel?", säger Klopp skämtsamt och fortsätter:

- Därefter firade vi som när vi vann Carabao Cup för någon vecka sedan. Det var riktigt häftigt, helt ärligt.

Men Klopp vill också påpeka att det var välförtjänt och att Matip varit en nyckelspelare för laget den här säsongen, då laget jagar Manchester City i tabelltoppen i Premier League och har avancerat till kvartsfinal i Champions League.

- Joel är känd i vårt lag, men får inte tillräckligt med rubriker i media. Jag gillar inte individuella priser jättemycket, men om det var någon som skulle vunnit det den här månaden var det Joel.

Liverpool ligger förnärvarande på andraplats i Premier League, sex poäng bakom Manchester City på förstaplats. Under lördagen möter laget Graham Potters Brighton på bortaplan.

