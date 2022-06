Goal: Manchester United kastar in handduken i miljardaffären - Liverpool vinner dragkampen

Darwin Núñez har varit ett utropstecken i den europeiska toppfotbollen den gångna säsongen, med 34 mål och fyra assist på 41 framträdanden för Benfica. Det har inneburit att många storklubbar fått upp ögonen för honom och velat knyta till sig hans tjänster under sommarens transferfönster.

Det hetaste alternativet har uppgetts vara Liverpool, då Núñez enligt The Athletic kommit överens om de personliga avtalen med Premier League-klubben, och för att de kan erbjuda honom Champions League-spel nästa säsong.

Men även Manchester United har uppgetts vara väldigt måna om att värva honom. United kan inte erbjuda honom Champions League-spel, då klubben slutade på en sjätteplats i Premier League den gångna säsongen. Men enligt både portugisiska och engelska medier ska de ha försökt kompensera upp det genom att erbjuda 22-åringen bättre betalt än vad Liverpool erbjudit och genom att få nya tränaren Erik ten Hag att övertala honom.

Men under fredagskvällen rapporterar sajten Goal att United nu ser ut att kasta in handduken. Anledningen ska vara att de inte vill kliva in i ett budkrig med Liverpool, som enligt Fabrizio Romano har erbjudit 80 miljoner euro (840 miljoner kronor) som kan stiga med ytterligare 20 miljoner euro (210 miljoner kronor) i prestationsbaserade bonusar. Den totala övergångssumman kan alltså komma att hamna på över en miljard, vilket skulle innebära nytt klubbrekord för Liverprool.

Vidare uppger Goal att United anser att de kan använda de pengarna på att stärka flera positioner i sommar, istället för att lägga alla pengarna på en spelare. Bland annat ska de ha öppnat samtal med Barcelona om att värva Frenkie de Jong.