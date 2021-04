Greenwood frälste United i slutminuterna

Manchester United var ute efter att befästa sin andraplats ytterligare, och knappa in på Manchester City i tabelltoppen, när de tog emot Burnley under söndagskvällen.

Efter en mållös första halvlek öppnade Mason Greenwood målskyttet för United direkt i andra halvlek när Marcus Rashford vek in från vänster och slog en passning som Bruno Fernandes släppte mellan benen. Greenwood avslutade behärskat med vänsterfoten.

Bara minuten senare kvitterade dock Burnley när James Tarkowski nickade in en hörna.

Det såg länge ut som att det skulle bli matchens sista mål, men efter 84 minuter hittade Greenwood nätet på nytt. Paul Pogba lyfte över bollen till anfallstalangen som vek in från högerkanten och sköt ett skott med vänsterfoten som styrde via Burnley-spelare in i mål.

På stopptid kunde sedan Edinson Cavani utöka till 3-1 när han stötte in Donny van de Beeks låga inspel från nära håll.

Mason Greenwood efter segern:

- Det var en tuff match. Vi hade bra chanser och deras forward var ett stort hot i dag, så vi var tvungna att anpassa oss och vi lyckades vinna. De har tagit några segrar här på Old Trafford och det har varit svårt, men när vi mött dem på Turf Moor har vi slagit dem komfortabelt, säger Greenwood till Sky Sports.

Nu hoppas han fortsätta på samma väg framöver.

- Jag håller mig fokuserad. Jag visste att mina mål skulle komma och höll huvudet kallt. Nu har jag tagit mina möjligheter, säger Greenwood och berättar mer om målen:

- Jag gillar att vika in så där. Jag gjorde det förra säsongen men du måste mixa upp det så försvararna inte fångar in dig. Jag är nöjd med båda mina mål.

United är nu åtta poäng bakom stadsrivalerna City i tabelltoppen med sex matcher kvar att spela.

Startelvor:

Manchester United: Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Fernandes, Pogba - Greenwood

Burnley: Peacock-Farrell - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Gudmundsson, Cork, Westwood, Brownhill - McNeil, Wood