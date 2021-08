Guardian: Liverpool-backen kan bli borta en månad

Det var i gårdagens träningsmatch mot Athletic från Bilbao som Liverpools vänsterback Andy Robertson skadade fotleden, och fick bryta matchen.

Nu skriver The Guardian att skadan kan göra att Robertson missar första månaden av den nya säsongen, som drar igång på lördag borta mot Norwich City.

Robertson skriver själv på twitter:

"Röntgen visar att det inte är något som är alltför allvarligt, men det är lite skador på ett ligament som måste läka".

The Guardian säger att greken Kostas Tsimikas troligen ersätter Robertson på vänsterbacksplatsen, även om James Milner även kan vikariera där.

Robertson gjorde förra säsongen ett mål och sju assist på 50 framträdanden för Liverpool i alla turneringar.

Thanks to everyone for the kind messages and support. Scan suggests nothing too major but there’s some ligament damage which will need to mend. I will be grafting every day so I can help the team again sooner rather than later. Good luck to the boys playing tonight #YNWA pic.twitter.com/urKPCLmHgS