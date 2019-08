Guardian: Martials skada kan stoppa Sanchez flytt

Anthony Martial har problem med en lårskada. Detta kan nu göra att Alexis Sanchez flytt till Inter kan spricka, rapporterar The Guardian.

Anthony Martial har varit given i Manchester Uniteds startelva under årets säsong. Just nu har den fransmannen dock problem med en lårskada, vilket i sin tur kan stoppa Alexis Sanchez övergång till Inter.

Enligt The Guardian väntar United just nu på svar på en undersökning som fransmannen genomgått och om Martial blir borta en tid kan Ole Gunnar Solskjær behöva Sanchez i Uniteds laguppställning.

- Vi får vänta och se. Förhoppningsvis kommer det inte vara allt för allvarligt och då kan de träna i veckan, sa Solskjær efter Uniteds möte med Crystal Palace i lördags.

Sanchez har varit en flopp i Manchester United och förra säsongen noterades chilenaren bara för ett mål på 20 matcher i Premier League.