Guardiola: "Ederson ett alternativ som straffskytt"

Manchester City vann med klara 4-1 borta mot Liverpool i helgen och är nu storfavoriter till Premier League-titeln. Men det är en sak som spökar för serieledarna: straffskyttet. City har tilldelats sex straffar under årets ligasäsong och missat tre. Kevin de Bruyne, Raheem Sterling och nu senast Ilkay Gündogan har alla missat från elva meter.

Nu öppnar City-managern Pep Guardiola för att brassemålvakten Ederson kan lägga straffarna framöver.

- Ederson måste rädda målen och efter det får vi se vad som händer. Nu när Agüero och de Bruyne är borta är det ett alternativ att Ederson tar straffarna. Självklart är det så. Straffläggaren måste ha personlighet, sa Guardiola på tisdagens presskonferens inför FA-cupmatchen mot Swansea på onsdag.

City toppar just nu ligatabellen fem poäng före Manchester United med en match färre spelad.

PEP 💬 [Ederson] has to save the goals and after that we will see what happenes. Now Aguero is out and Kevin not here, it is an option [Ederson taking penalities]. Of course it is.



The penalty taker has to have personality.