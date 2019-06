Guardiola hyllar Silva efter beskedet: "Blivit en av de största"

David Silva har under senaste åren växt ut till lite av en klubbikon i Manchester City. Spanjoren har, ihop med Vincent Kompany som tidigare i år tackade för sig, varit med på Citys resa mot toppen med tilar i England och jakt på framgångar i Europa.



Men under onsdagen meddelade till slut mittfältaren att eran är nära ett slut. Nästa år blir hans sista i Manchester City. Tränaren och landsmannen Pep Guardiola berättar nu att han vill njuta av Silvas sista år i klubben.



- Ja, jag läste om det (att Silva lämnar efter nästa säsong). Vi får njuta av det året han har kvar här, säger han enligt Sky Sports.



Guardiola fortsätter:



- Han har blivit en av de största, inte bara i spansk fotboll, även i europeisk fotboll. Han har spelat i tio år i Manchester City och det är inte enkelt för någon att prestera med de kvaliteterna.



Guardiola berättar även att han personligen fått hjälp av Silva under sin tid som tränare i den engelska storklubben.



- Han har gjort det otroligt bra. Han hjälpte mig personligen och han har hjälpt oss mycket under de här tre åren. Vi har ytterligare ett år ihop och jag hoppas att vi får uppleva ytterligare ett bra år ihop.

David Silva kom under 2010 till Manchester City från Valencia och har gjort över 300 matcher för klubben i alla turneringar.