Guardiola känner med Mourinho: "Vi är ensamma när det inte går bra"

Manchester Citys tränare Pep Guardiola och José Mourinho har genom åren haft en infekterad relation med återkommande bittra utspel mot varandra under under framför allt deras gemensamma tid i Spanien, men till viss del även under senaste åren i England.

När Mourinho i går fick sparken av Manchester United, så uttryckte sig däremot inte Guardiola illa om sin kollega, snarare sympatiskt.

- Vi är ensamma när det inte går bra. Jag är nära alla (tränare i ligan). Om resultaten inte är bra, så kan du ibland bli sparkad i fotboll, säger han enligt Sky Sports.

- Självklart behöver han inte mig. Han är stark. Jag önskar honom det bästa och hoppas att han snart kommer tillbaka, fortsätter han.

Guardiola uttalade sig efter Manchester Citys seger i går mot Leicester efter straffläggning i ligacupen. Härnäst ställs City på lördag mot Crystal Palace i ligan.