Manchester City hade chansen att säkra ligatiteln i Premier League, men då krävdes seger hemma mot Chelsea under lördagskvällen - vilket det inte blev.

Andreas Christensen var för vek i duellspelet i slutet av första halvlek när han tillät Gabriel Jesus passera. Jesus spelade i sidled till Sergio Agüero innan Raheem Sterling dök upp och skickade bollen i nät för 1-0.

Kort därpå orsakade Gilmour straff när han hakade upp Jesus i straffområdet. Agüero försökte sig på en Panenka-straff, men Chelsea-målvakten Mendy kunde lätt ta hand om bollen trots att han först gick fel. 1-0 stod sig därmed till pausvilan.

Chelsea kom dock tillbaka och kvitterade till 1-1 dryga kvarten in i andra halvlek när Cesar Azpilicueta hittade in till Hakim Ziyech, som sköt bollen i mål med ett lågt avslut via Edersons fingertoppar nere vid ena stolpen.

City-managern Pep Guardiola blev rasande i slutminuterna när Raheem Sterling gick omkull i straffområdet efter att ha blivit upphakad av Kurt Zouma. Varken huvuddomaren eller VAR-teamet bedömde situationen som straff.

- Vi missar den första straffen. Den andra ges inte. Det är allt. Det är straff, det är straff, jag vet inte om VAR, men domarna vet varför de inte gav den. Vi måste göra mål på den första. Över lag var det en bra insats, vi hade chanser att vinna i slutet. Vi har tre matcher till på oss att bli mästare, vi måste lära oss från detta och gå vidare. Vi möter Chelsea igen om 21 dygn. Den här matchen kommer glömmas bort, säger Guardiola till BBC.

På stopptid kunde i stället Chelsea säkra tre viktiga poäng när Marcos Alonso dök upp i straffområdet och skickade in 1-2 med en lyckoträff. City får därmed vänta på att fira ligatiteln, samtidigt som Chelsea klättrar upp som ny trea i kampen om Champions League-platserna.

- Jag tror att han (Callum Hudson-Odoi) sparkade på mitt ben! Men i slutändan är det målet och de tre poängen som betyder något, inte vem som gör målet, säger Alonso till BBC.

Han fortsätter:

- Vi måste säkra en topp fyra-placering. I dag var ett stort steg, men fortfarande tre matcher kvar. Vi måste fortsätta jobba hårt för att nå resultat.

Manchester City blir mästare i kavaj under söndagen om stadsrivalen Manchester United förlorar mot Aston Villa.

Lagens startelvor:

Manchester City: Ederson – Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Mendy – Rodri, Torres, Sterling – Agüero, Jesus

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Christensen, Rudiger – James, Kante, Gilmour, Alonso – Ziyech, Werner, Pulisic