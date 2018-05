Guardiolas besked: Touré lämnar City i sommar

Sommaren 2010 värvade Manchester City Yaya Touré från Barcelona. Sedan dess har det blivit 79 mål och 50 assist på 315 matcher för klubben - men i sommar går parterna skilda vägar.

Klubbens manager Pep Guardiola bekräftar i dag att 34-åringen lämnar när kontraktet går ut.

- Yaya Touré kommer inte att stanna nästa säsong. I Brighton-matchen kommer vi fokusera på att vinna och på Yaya. Vi kommer försöka vinna matchen för honom. Yaya kom hit i starten av resan. Där vi är nu är tack vare vad han har gjort. Han har varit en nyckelspelare, säger Guardiola enligt Citys twitterkonto.

Under den nuvarande säsongen har det bara blivit nio matcher i Premier League för Touré.

