Guardiolas mamma död till följd av coronaviruset

Coronaviruset har drabbat världen hårt och flera människor har gått bort till följd av viruset. Nu meddelar Manchester City, på sin hemsida, att klubben är i sorg då Pep Guardiolas mamma har dött till följd av viruset.

"Manchester City-familjen är förkrossad över att meddela att Peps mamma har gått bort i dag till följd av coronaviruset", skriver klubben på sin hemsida.

Mamman blev 82 år gammal.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .