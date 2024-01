Guardiolas svar efter Klopp-beskedet: "Kommer sova bättre"

Beskedet att Jürgen Klopp lämnar Liverpool efter säsongen slog ned som något av en bomb under fredagen. Därefter har hyllningarna av tysken fyllt medierapporteringen och den senaste att stämma in i hyllningskören är en av hans största rivaler under sin tid i England.

I en intervju med The Guardian fick nämligen Manchester City-tränaren Pep Guardiola frågor kring hur han reagerade på beskedet.

- Jag kommer att sova bättre (när Klopp lämnar). Matcherna vi spelade mot Liverpool var nästan som en mardröm, självklart kommer han att vara saknad. Det var en chock, när jag hörde det kände jag att vi i Manchester City kommer att förlora något, vi kan inte definiera vår tid här utan honom, förklarade spanjoren och fortsatte:

- De har varit våra största rivaler och personligen har han varit den bästa rivalen jag någonsin har haft i mitt liv.

Guardiola själv har ett kontrakt med Manchester City som löper till sommaren 2025. Men han har inga tankar på att lämna den engelska hetluften i nuläget.

- Jag mår bra. Det är fortfarande ett år kvar och jag vill fullfölja det – och kanske till och med förlänga.

Guardiola anlände till Manchester City 2016, ett år efter Jürgen Klopp.