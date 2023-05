GUIDE: Gyökeres kan skjuta Coventry till PL i "världens dyraste match"

Världens dyraste fotbollsmatch spelas idag. Playoff-finalen på Wembley. Där vinnaren bereds plats i Premier League till nästa säsong. Givet pengarna som står på spel är det på många sätt den viktigaste matchen på säsongen. Kanske för fotbollen i stort. Definitivt för de inblandade. Lilla Luton Town mot klassiska Coventry City. Två klubbar som har varit nere i helvetet och vänt. Där Luton inte ens befann sig i de professionella serierna för nio år sedan och där Coventry har trotsat lönebudgetar och kidnappade arenor för att ta sig hela vägen hit.

Playoff-finalen beräknas, enligt Deloitte, generera intäkter på 135 miljoner pund (1,63 miljarder kronor) de kommande tre åren. Skulle det uppflyttade laget hålla sig kvar första säsongen stiger den siffran till 265 miljoner pund (3,2 miljarder kr) utslaget på fem år. Pengar som till och med får Champions League att blekna i jämförelse. Sett till regerande Champions League-mästarna Real Madrids fjolårssäsong tjänade de totalt 83,2 miljoner euro (913 miljoner kronor) för sina framgångar i Europaspelet. En snudd på genant siffra i jämförelse med det som en biljett till Premier League innebär. Och den biljetten kommer nu alltså antingen gå till Luton Town eller Coventry City. Två klubbar som har genomlidit varsitt fotbollshelvete.

LUTON TOWN

För tio år sedan slutade Luton på sjunde plats i National League, den engelska femtedivisionen som skiljer heltidsproffs från semiprofessionella och amatörer. The Hatters (hattmakarna, som de kallas) lägsta punkt i historien. Klubben hade rasat ner genom seriesystemet efter flera år av misskötsel, megalomaniska ägare och konkurshot. Men sedan den där bottennoteringen har Luton inte tittat tillbaka. Tre uppflyttningar på sju år följde vilket innebar att de var tillbaka i the Championship till säsongen 2019/20. Faktum är att Luton har avancerat i tabellen varje år, utom ett, sedan den där förhatliga sjundeplatsen på fotbollens bakgårdar för tio år sedan.

Idag spelar Luton Town sitt andra raka slutspel till Premier League. Förra året tog drömmen om guld, gröna skogar och fotbollseliten slut i semifinalen mot Huddersfield. Ett nederlag som skulle innebära att Luton hade försatt sin chans och att de nu skulle återvända till den fotbollsrealitet som tidigare varit deras. Där till och med en plats i the Championship sågs som en triumf. Och visst såg det mörkt ut för ett år sedan. Lagets bästa spelare, Kal Naismith, lämnade för de ekonomiska lockelserna i Bristol City medan succétränaren Nathan Jones flyttade till Southampton i höstas. Då låg Luton tia i serien och ytterligare ett år i playoff såg långsökt ut. Rob Edwards (tidigare hos ärkerivalen Watford) hämtades in på tränarposten och lyfte laget till osannolika höjder. Från tia till trea där tidigare anonyma dussinspelare presterade högt över förväntan. Mittbacken Tom Lockyer togs ut i årets lag medan nyförvärvet, den billiga Barnsley-brunkaren, Carlton Morris stod för 20 mål i seriespelet. Allt detta mot en ekonomisk bakgrund som är svår att förstå.

Luton Town har nämligen en budget som knappt är anpassad för den här nivån. Deras lönebudget är femte minst av alla 24 klubbar i the Championship samt att de spelar på seriens minsta arena, den legendariska Kenilworth Road (bildgoogla om ni inte har sett den tidigare). Sjaskig, sunkig, sedan länge utdaterad och med utrymme för blott 10 356 åskådare. Det finns en uttalad strategi för en ny arena som ska stå klar inom ett par år med plats för 23 000 åskådare. Ett bygge som skulle må bra av den ekonomiska injektion som en Premier League-plats innebär. Detta har i Lutonkretsar kallats för den viktigaste matchen i klubbens historia. Då pengarna skulle kunna betyda en helt ny framtid för klubben.

COVENTRY CITY

Om Lutons resa har varit osannolik kan Coventrys sägas vara otrolig. För även om klubben är betydligt större än sin finalmotståndare finns det många likheter dem emellan. Många av de svenska fotbollsföljarna minns kanske Coventry för Premier League-åren på 1990-talet och runt millennieskiftet. Då svenska landslagsspelare som Magnus Hedman och Roland Nilsson spelade där. Den tiden är sedan länge förbi då klubben ramlade ur högsta serien 2001 utan att hittills återvända.

Istället har också Coventry vanskötts av inkompetenta och egoistiska ägare. Även om klubben aldrig var så långt ner som Luton var spelade de ändå tillsammans i League Two, den engelska fjärdedivisionen, så sent som för fem år sedan. Då kvalade sig Coventry upp till League One under tränare Mark Robins ledning och faktum är att han leder laget än idag. Således kan han bli blott den åttonde tränaren i den engelska fotbollshistorien att föra sitt lag från fjärdedivisionen till högsta serien.

Coventrys problem har dock inte varit begränsade till ägarskapet. De har även fått utstå stor arenaproblematik vilket innebar att de spelade sina hemmamatcher på annan ort under flera säsonger. De spelade på lokalkonkurrenters arenor i Northampton och Birmingham. En annan typ av fotbollshelvete som fick publiksiffrorna att gå ner och resultaten negativa. Väl tillbaka på CBS Arena 2021 var det faktiskt svenske Viktor Gyökeres som gjorde Coventrys första mål till publikens stora glädje. Och just Gyökeres är den spelare som har tagit vid svensktraditionen i klubben. 21 mål och elva assister den här säsongen innebär att den svenska landslagsmannen är poängbäst i hela the Championship. Men trots de siffrorna har säsongen inte varit en spikrak resa till playoff-final. Tvärtom.

Under hösten låg Coventry nämligen länge under nedflyttningsstrecket samt att de, så sent som i februari, återfanns på 15:e plats i tabellen. En stark uppryckning som ett av de formstarkaste lagen under våren innebar att Coventry placerade sig på kvalplats med två omgångar kvar av serien. Ett smärre mirakel givet att klubben kan stoltsera med seriens nästa lägsta lönebudget! Ytterligare en omöjlig ekvation i dagens pengastinna fotboll.

MATCHEN

Det finns som sagt många likheter klubbarna emellan med svag ekonomi, år av misskötsel och varsin helvetesresa. Detsamma gäller mellan lagen rent spelmässigt. Det är Championships två starkaste lagbyggen som möts på Wembley idag. Där Lutons kollektiv måste anses vara det starkaste samtidigt som Coventry har de två skickligaste fotbollsspelarna i skyttekungen Gyökeres och mittfältskreatören Gustavo Hamer. Två spelare som har visat gång efter annan att de är redo för Premier League.

Coventry är klart mer beroende av sina stjärnor än vad Luton är av sina nyckelspelare men det finns likväl dueller att hålla koll på i matchen. Mellan stolparna möts nämligen de två målvakter som har hållit nollan flest gånger under säsongen. Coventrys Ben Wilson (22 nollor) och Lutons Ethan Horvath (20 nollor).

På mittfältet kommer kanske en matchavgörande kamp mellan Coventrys kreatör Hamer och Lutons defensiva rivjärn Marvelous Nakamba att utspela sig. Och på topp kommer mycket ansvar ligga på respektive skyttekung. Viktor Gyökeres har nätat 21 gånger, Carlton Morris 20.

Nyckelspelare Luton: Tom Lockyer, Marvelous Nakamba & Carlton Morris

Nyckelspelare Coventry: Ben Wilson, Gustavo Hamer & Viktor Gyökeres

Att hålla koll på i Luton: Pelly Ruddock Mpanzu kan bli den första spelaren att representera samma lag i samtliga divisioner från National till Premier League



Det här är en annorlunda final då det inte är ett av de klassiska jojo-lagen med finansiella muskler som gör upp om Premier League-platsen. Det är således inget Fulham, Norwich, Burnley, Watford eller Sheffield United understött av så kallade ”parachute payments” från deras tid i Premier League. Istället är det här en final för romantikerna. Där en klubb, oavsett vinnare, kommer att spela i Premier League trots att både oddsen, förutsättningarna och ekonomin talat emot dem hela vägen fram till Wembley. Det är också en final för nostalgikerna då antingen Coventry återkommer till högsta serien efter 22 års frånvaro. Eller där Luton får debutera i Premier League. De åkte ur våren 1992 och har således inte fått testa på livet i världens mest pengastinna liga.

