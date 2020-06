Gyökeres framtid i England oviss: "Vet inte vad de tänker"

Viktor Gyökeres, 22, anslöt vintern 2018 till Premier League-laget Brighton & Hove Albion från Brommapojkarna. Anfallaren har sedan dess främst fått speltid med klubbens U23-lag, men har även fått göra fyra A-lagsmatcher i FA-cupen och en match i ligacupen. Inför den här säsongen blev han utlånad till tyska andraligalaget St. Pauli, där det har blivit mer A-lagsfotboll med sju mål och sex assist på 26 matcher i den tyska andraligan.

I går, söndag, avslutades säsongen i Tyskland, då St. Pauli föll med 5-3 mot Wehen Wiesbaden i sista ligaomgången. St. Pauli slutade därmed på 14:e-plats i andraligan - och nu är Gyökeres tillbaka i Stockholm för semester.

- Det var tråkigt att torska sista matchen mot Wiesbaden. Vi ska inte göra det normalt sett. Hemma vet vi att vi vinner över dem tio gånger av tio, då det är som dag och natt gällande hur vi spelat hemma och borta. Vi ska vinna över dem borta också normalt sett, men jag vet inte vad vi gjorde i går. De kom till vårt straffområde varje gång de anföll och vi var helt enkelt för dåliga i närkampsspelet. Jag tycker att vi hade kunnat vara mycket tuffare där genom att vinna fler dueller och vinna bollen framför allt. Normalt sett brukar det räcka att göra tre mål för att vinna, men nu släppte vi tyvärr in fler än vad vi gjorde, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Men överlag tycker jag att det har varit mycket upp och ner. Det har varit väldigt fina stunder med derbyvinster och vinster mot topplag, så på så vis har det varit jävligt nice, men samtidigt har det också varit tufft i vissa perioder. Vi kom ju inte topp-3 direkt, men överlag höll vi oss kvar. Om vi bara hade spelat hemmamatcher hade vi varit mycket högre upp i tabellen, men jag vet inte om det är något som satte sig mentalt eller varför vi inte kunde få med oss poäng borta, då vi fick det hemma. Det har varit det största problemet sett till varför vi inte kom högre upp i tabellen. Men det har varit en fin säsong i en jättefin klubb om man tänker på de bra stunderna.

Gyökeres tycker även att det gått bra för personlig del.

- Jag hade kunnat spela lite mer, men jag tycker ändå att jag har fått hyfsat mycket speltid. Jag har även spelat mer i en kantposition än som anfallare och det har väl kanske gjort att jag inte kommit i lika många lägen än vad jag kanske hade gjort som forward, där jag helst spelar, säger han och fortsätter:

- I vissa matcher låg våra yttermittfältare rätt lågt, nästan i linje med backlinjen. Man ska inte skylla på det, men det har även varit en del defensivt jobb. Det har man också lärt sig mycket av och det har varit nyttigt för mig att få känna på det. Det har känts bra för mig i den positionen också och det känns som att jag har gjort det bra, säger anfallaren.

Till nästa säsong vet han dock ännu inte vad som händer. 22-åringen har visserligen avtal med Brighton till sommaren 2022, men vet ännu inte om den engelska klubben vill satsa på honom till nästa säsong.

- Brighton spelar fortfarande i Premier League och de har inte säkrat kontraktet än, även om de startade väldigt bra efter corona med vinst mot Arsenal och kryss mot Leicester. Det är inte klart än, så man får se om de är i Championship eller Premier League nästa säsong. Jag tror att man får ta det därifrån och just nu är det semester. Man får se vad de säger helt enkelt. Just nu är jag i Sverige och har inte pratat så jättemycket med dem om hur det blir nästa säsong. Jag tror att de just nu har fokus på vilken liga de ska vara i. Det är nog det som de är fokuserade på just nu.

Vill du stanna i Brighton?

- Man vill avvakta lite, men det är klart att man är sugen på att visa sig där eftersom att man tillhör den klubben.

Tror du att det finns chans att du tillhör Brighton nästa säsong och kan få speltid där med A-laget?

- Det får du fråga tränaren om, jag vet faktiskt inte vad de tänker. Det är svårt för mig att säga.

I slutet av 2019 uppgav Aftonbladet att Malmö FF, vid den tidpunkten, var intresserat av Gyökeres. Anfallaren vet i dagsläget inte hur intresset ser ut för honom, då han har fokus på att ta en plats i Brighton till nästa säsong.

- Det är prio ett, då det är den klubben jag tillhör just nu. Det är en bra klubb som spelar i Premier League, så det är klart att man siktar på det, men vi får se vad som händer. Annars får man ta det därifrån, om det är aktuellt med något annat. Just nu vet jag inte vad som sker nästa säsong, säger han och fortsätter:

- Men man får väl se vad det finns för alternativ om jag inte är i Brighton. Jag hoppas ju på att vara där. Jag tänker inte på det just nu eller pratar om med min agent. Just nu har jag lite semester från allt och sedan ska jag göra mig redo för nästa säsong.

Gyökeres har kontrakt med Brighton till sommaren 2022.