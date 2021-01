Gyökeres med sitt första mål i Coventrys seger

Viktor Gyökeres, förre Brommapojkarna-anfallaren, gjorde sin andra ligamatch för Coventry under onsdagskvällen. Då kom också det första målet för 22-åringen i sin nya klubb när han gav Coventry ledningen med 1-0 i den 57:e minuten hemma mot Sheffield Wednesday.

Svensken blev frispelad i djupled på den leriga gräsmattan och satte bollen i nät med ett lågt, distinkt avslut när målvakten kom utrusande.

Gyökeres blev därefter utbytt i den 82:a minuten innan Coventry fastställde slutresultatet till 2-0 på stopptid. Coventry ligger just nu på 17:e plats i Championship.

It's Viktor Gyokeres who scores his first goal for City and it's fantastic work from Callum O'Hare who beats his man and then plays an inch perfect pass for the striker who slots past Westwood!



