Gyökeres nätade i Brightons storseger

Anfallaren Viktor Gyökeres fortsätter att visa att han vet var målet står någonstans. Sedan flytten till England och Premier League-klubben Brighton har den förre BP-spelaren huserat i klubbens reservlag och på måndagen kom svenskens fjärde mål på sex matcher i serien.

Brighton vann med klara 5-1 mot Stoke och även den tidigare IFK Göteborg-spelaren Henrik Björdal noterades för ett mål. Brightons U23-lag har nu spelat sju matcher i rad utan förlust.

U23: 74: GOOAALL!! Gyokeres fires a powerful strike into the top corner, following Connolly's curling effort which cannoned back off the upright. Clinical finish from the Swedish striker! #BHAFC 5 #SCFC 1 #PL2 pic.twitter.com/wIUqV8K86g