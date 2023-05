Gyökeres succé - en match från Premier League

Skyttekungen Viktor Gyökeres och hans Coventry spelade 0-0 hemma mot Middlesbrough förra veckan i den första playoff-semifinalen av två. På onsdagskvällen var det dags för returmötet när båda lagen gjorde upp på Riverside Stadium.

Gyökeres, som har gjort 22 mål på 48 matcher den här säsongen, fanns då med från start. Efter en mållös första halvlek var svensken inblandad i gästernas ledningsmål i början av andra.

57 minuter stod på klockan när Gyökeres sprang sig till ett friläge. I straffområdet roffade dock lagkamraten Gustavo Hamer åt sig bollen, varpå han vände inåt i planen och borrade in 0-1 vid bortre stolpen. Assist till den 24-årige landslagssvensken, med andra ord.

Fullträffen blev matchens enda efter att "Boro" fått ett mål bortdömt för offside i slutminuterna. Coventry besegrade till slut Middlesbrough, som tränas av Manchester United-ikonen Michael Carrick, med 1-0 och är därmed vidare till nästa, avgörande runda.

Efter slutsignal utspelade sig vilda glädjescener bland Coventry-spelarna på Riverside Stadium.

I playoff-finalen ställs Coventry nu mot uppstickarklubben Luton Town. Den matchen spelas som ett enkelmöte på Wembley nästa lördag den 27 maj, där vinnaren går upp i Premier League.

Startelvor:

Middlesbrough: Steffen - Smith, Lenihan, McNair, Giles - Hackney, Mowatt - Forss, Akpom, McGree - Archer.

Coventry: Wilson - McNally, McFadzean, Doyle - Norton-Cuffy, Hamer, Kelly, Sheaf, Bidwell - Gyökeres, Allen.

WE’RE ON OUR WAY! 🏟️ pic.twitter.com/7RIo4az31p