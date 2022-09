Haaland målskytt på nytt - men City kryssade mot Aston Villa

I mötet mellan Aston Villa och Manchester City stod det 0-0 i paus.

Precis efter halvtid bröt Manchester City dödläget. Vem som gjorde det? Erling Braut Haaland, så klart. Kevin De Bruyne svarade för en magnifik framspelning till norrmannens 1-0-mål.

- Haaland i rampljuset igen, men det där var De Bruynes mål, sa experten Jamie Carragher i Sky Sports sändning.

Haalands mål var hans tionde på sex PL-matcher. Ingen annan spelare i Premier League har tidigare svarat för tio fullträffar så tidigt på säsongen, enligt statistiktjänsten Opta.

Men Aston Villa kom tillbaka. I den 74:e minuten kvitterade Leon Bailey för hemmalaget. Och det räckte faktiskt för att Birmingham-gänget skulle sno åt sig en poäng mot den regerande mästaren, matchen slutade 1-1.

- Det kunde slutat hursomhelst, sa Carragher i Sky.

Pep Guardiola, tränare i Manchester City, var tillfreds med insatsen.

- En bra match. Vi släppte bara in ett mål på ett skott som gick på mål under 90 minuter. Vi var inte tillräckligt precisa i sista tredjedelen. Vi hade chanser till att göra ett mål till när vi hade greppet om matchen, men det gjorde vi inte, säger han till Sky Sports enligt BBC.

Manchester City ligger på andra plats i Premier League med 14 poäng på sex matcher. Aston Villa parkerar på 17:e plats efter att ha spelat ihop fyra poäng på sex matcher.

Startelvor:

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - Ramsey, Kamara, McGinn - Douglas Luiz - Watkins, Bailey.

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - De Bruytne, Rodri, Gündogan - Silva, Haaland, Foden.

