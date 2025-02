Haaland och pappans respons efter Arsenals kross

Arsenal körde över Manchester City med 5-1 i Premier League under söndagen. Rivaliteten mellan lagen har växt på senare tid och i gårdagens match hettade känslorna till på nytt.

Bland annat firade Arsenals mittback Gabriel Magalhães 1-0-målet mitt framför ansiktet på Erling Haaland. Vänsterbacken Myles Lewis-Skelly härmade till och med Haalands målgest efter sitt mål.

"Gjorde han?", säger Pep Guardiola med förvåning på presskonferensen, och lägger sedan med lurig blick till, "Det är bra, det är bra". Guardiola medgav också att självförtroendet i laget "kan vara skört" efter alla förluster den här säsongen.

Efter matchen syntes Haaland peka på sin högra tröjärm. Där satt den guldiga Premier League-loggan, som markerar att City är regerande mästare.

Haalands pappa, Alf-Inge Håland, svarade senare på hånen mot sonen. Arsenal la upp en bild på Lewis-Skellys firande till texten "This team". Håland kommenterar, "'This team' that wins everything. Ehhhhh, not", och så ett ljusblått hjärta.

På arenan spelades på slutsignalen Kendrick Lamars "Humble", med refrängen, "Sit down, be humble". En referens till Haalands kommentar till Mikel Arteta efter matchen mellan lagen i höstas: "Stay humble."