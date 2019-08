Hammar tvåmålsskytt för Brentford i reservlagsmatch

Tidigare Brommapojkarna- och Akropolis-mittfältaren Fredrik Hammar, 18, anslöt i vintras till Brentford och blev förra helgen för första gången uttagen i en matchtrupp till en tävlingsmatch med Brentfords A-lag. 18-åringen fick sitta på bänken i 90 minuter när hans och Pontus Janssons Brentford föll i premiären mot Birmingham i Championship.

Under fredagen fick han däremot spela från start, men i Brentfords reservlagsmöte med danska klubben Midtjyllands reservlag i Danmark. Matchen var över 80 minuter och svensken slog till med dubbla mål till 1-0 och 2-1 när Brentford vann med 3-2.

Brentfords A-lag ställs härnäst under lördagen mot Middlesbrough borta i Championship.

GOOOOOOOOOOOOAL! #BrentfordB 2 @fcmidtjylland 1



Fredrik Hammar scores in the dying minutes!



Mogensen flicked it back to him, there was Hammar to sweep it into the net pic.twitter.com/xIU4w2xsPP