Hånade Mourinho - nu bötfälls Chelsea-ledaren

Stormötet mellan Chelsea och Manchester United på Stamford Bridge för en och en halv vecka sedan fick en dramatisk upplösning. Ross Barkley kvitterade till 2-2 i den 96:e minuten, och efter målet uppstod tumult vid lagens avbytarbänkar. Chelsea-ledaren Marco Ianni, andre assisterande till Maurizio Sarri, firade framför Uniteds bänk, vilket fick José Mourinho att gå i taket. Portugisen flög upp från bänken och jagade efter Ianni, och United-managern fick hållas tillbaka av säkerhetsvakter och reservmålvakten Sergio Romero.

Mourinhos känslor lugnade sig dock snabbt efter matchen.

- Maurizio såg det och sa att han skulle ta hand om det internt och att jag skulle acceptera hans ursäkt, vilket jag gjorde. Men sedan kom den unge mannen och bad om ursäkt. Jag sa till honom; "Jag accepterar ursäkten, jag gjorde misstag när jag var i din ålder och försöker förbättras", sa portugisen på presskonferensen efter matchen.

Ianni anmäldes till FA efter händelsen, och nu meddelar förbundet sin dom. Italienaren döms till 70 000 kronor i böter för "olämpligt uppträdande".

