Hånar klubben han tillhör - får kritik: "Respektlöst och naivt"

Neal Maupay har en gedigen gemensam historia med engelsk fotboll. Fransmannen slog igenom i Championship med Brentord och flyttade sedermera till Brighton där han etablerade sig som en hårt arbetande forward.

Anfallaren hade dock en mindre gynnsam tid i Everton, dit han gick sommaren 2022. Det blev endast ett mål för fransmannen på Merseyside på 32 tävlingsmatcher, en klassisk flopp med andra ord.

Maupay återvände till Brentford på lån efter den svaga säsongen och spelar numera sin fotboll i franska Marseille. 28-åringen verkar dock inte ha glömt den tuffa tiden i Everton.

I ett inlägg på X gör Maupay sina känslor tydliga över sin tidigare klubb. Detta efter Evertons förlust mot Nottingham Forest på söndagen.

"Varje gång jag har en dålig dag tittar jag bara på Evertons resultat och ler", skriver Maupay på plattformen.

Den erfarna journalisten Henry Winter utrycker sin avsky över Maupays syrliga tweet.

"Respektlöst och naivt", skriver Winter på plattformen och lyfter faktumet att fransmannen fortsatt tillhör Everton och frågar sig vad Maupays tidigare lagkamrater har att säga om den uppenbara skadeglädjen.

Maupay står noterad för 11 matcher, två mål och fyra assist i Marseille hittills under säsongen.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂