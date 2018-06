Här är 40 stjärnor som kan byta klubb i sommar

Robert Lewandowski, 29, forward - Bayern München

Ryktas till: Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester United

Kommentar: Har placerats i andra klubbar under en längre tid. I dagarna gick stjärnans agent Pini Zahavi ut och bekräftade att Lewandowski vill lämna Bayern, trots att han har avtal med klubben fram till sommaren 2021. Chelsea sägs ha lagt bud på polacken.

Sergej Milinkovic-Savic, 23, mittfältare - Lazio

Ryktas till: Manchester United, Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain

Kommentar: Mittfältaren har gjort braksuccé i Lazio och är stekhet på marknaden. Lazios president Claudio Lotito har hävdat att man nobbat ett bud på 110 miljoner euro (omkring 1,1 miljarder svenska kronor). Kan någon klubb slanta upp det som krävs för att ro i land en övergång?

Neymar, 26, forward - Paris Saint-Germain

Ryktas till: Real Madrid

Kommentar: I början av maj skrev framför allt spansk media om att Neymar träffat Real Madrid och att La Liga-jätten jobbade för att lyckas genomföra ett spektakulärt köp av PSG-brassen. Neymar, som PSG köpte för över två miljarder ifrån Barcelona förra sommaren, ska via sin pappa ha meddelat sin klubb att han vill flytta. För någon vecka sedan hävdade dock Madrid-tidningen AS att Neymar bestämt sig för att stanna i PSG.

Cristiano Ronaldo, 33, forward - Real Madrid

Ryktas till: Paris Saint-Germain, Manchester United

Kommentar: Snacket om en flytt i sommar för Cristiano Ronaldo var långt ifrån högljutt - fram till Champions League-finalen. För direkt efter slutsignalen garanterade inte portugisen att han skulle stanna i Real och då förklarade han också att han skulle kommunicera något gällande sin framtid i dagarna. Uttalandet ska ha överraskat klubbens ledning, och spelarens eget läger.

Antoine Griezmann, 27, forward - Atletico Madrid

Ryktas till: Barcelona, Manchester United

Kommentar: I flera fönster har det snackats om att andra stora klubbar runt om i Europa rycker i Antoine Griezmann. Men hittills har fransmannen stannat i Atletico. Om han gör det även i sommar? Oklart. Den senaste tiden har han starkt kopplats ihop med Barcelona.

Alisson, 25, målvakt - Roma

Ryktas till: Liverpool, Real Madrid, Chelsea

Kommentar: Brassen har imponerat mellan Romas stolpar och kopplas nu ihop med mängder av klubbar. Men Serie A-klubben sägs hålla hårt i Alisson, som man enligt the Guardian värderar till 90 miljoner euro (900 miljoner kronor). Enligt samma tidning tänker inte Roma sälja keepern innan VM.

Gareth Bale, 28, forward - Real Madrid

Ryktas till: Manchester United, Bayern München, Tottenham

Kommentar: Walesaren har inte fått den speltid och roll han velat ha den gångna säsongen, vilket han var öppen med i en intervju efter att ha avgjort Champions League-finalen. Men Real kräver 200 miljoner pund (2,35 miljarder kronor) för Bale, enligt the Mirror. Enligt the Independent vill Bale helst till Manchester United.

Malcom, 21, forward - Bordeaux

Ryktas till: Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Bayern München

Kommentar: Flyger fram i Ligue 1 och drar till sig intresse framför allt i Premier League. Möjlig prislapp? Runt 400 miljoner kronor. Bordeaux har öppnat för att sälja talangen i sommar.

Michy Batshuayi, 24, forward - Chelsea (på lån hos Borussia Dortmund)

Ryktas till: Borussia Dortmund

Kommentar: Gjorde nio mål på 14 matcher under våren i Tyskland och Dortmund har bekräftat att man vill köpa loss belgaren. Men Chelsea sägs kräva nästan 600 miljoner kronor för att släppa Batshuayi.

Ryan Sessegnon, 18, ytterback/yttermittfältare - Fulham

Ryktas till: Manchester United, Tottenham, Paris Saint-Germain

Kommentar: Ett av de största framtidsnamnen inom fotbollsvärlden just nu. Förlängde med Fulham i somras men det lär inte stoppa storklubbar från att försöka värva honom. Fulham hoppas säkert att det faktum att man gick upp till Premier League ska hjälpa klubben i arbetet med att få Sessegnon att stanna.

Nabil Fekir, 24, forward - Lyon

Ryktas till: Liverpool, Chelsea

Kommentar: Gjort 22 mål i tävlingsmatcher den här säsongen och stuckit ut i Lyon. Liverpool sägs leda jakten på Fekir och har enligt Le Parisien lagt ett bud på drygt 500 miljoner kronor.

Bryan Cristante, 23, mittfältare - Benfica (på lån hos Atalanta)

Ryktas till: Roma, Juventus, Inter, Borussia Dortmund, Arsenal, Chelsea

Kommentar: Mittfältare som imponerat i Serie A och sägs ha många ögon på sig. Roma ska ligga bra till för en affär. Prislappen sägs ligga runt 30 miljoner euro (300 miljoner kronor).

Marouane Fellaini, 30, mittfältare - Manchester United

Ryktas till: Milan, Marseille, Roma, Paris Saint-Germain, Besiktas

Kommentar: Det har snurrat rejält kring belgaren de senaste månaderna. Spekulationerna har varit många. Kontraktet med United går ut i sommar och parterna verkar inte komma överens om en förlängning. De senaste veckorna har Fellaini kopplats ihop en hel del med Milan, som bekräftat att man är intresserat av mittfältaren.

Gianluigi Donnarumma, 19, målvakt - Milan

Ryktas till: Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Roma

Kommentar: Ständigt ryktenas man och ofta cirkulerar uppgifter om att agenten Mino Raiola är i kontakt med olika klubbar gällande keepern. Den senaste tiden har det skrivits om intresse från Liverpool men enligt Corriere dello Sport har talangen valt att säga nej till det alternativet.

Mario Balotelli, 27, forward - Nice

Ryktas till: Marseille, Borussia Dortmund, Arsenal, Roma, Napoli, Genoa, Parma

Kommentar: Har levererat mål i Frankrike och när han nu sitter på ett utgående avtal ryktas det om många olika klubbar. Balotelli blev nyligen uttagen i det italienska landslaget igen och enligt Gazzetta dello Sport föredrar han en flytt tillbaka till Serie A i sommar.

Sergio Agüero, 29, forward - Manchester City

Ryktas till: Atletico Madrid

Kommentar: Marca skrev nyligen att Atletico försöker värva tillbaka Sergio Agüero, som tidigare spelat för klubben. Madrid-laget ska redan ha kontaktat argentinarens representanter. AS uppgav i dagarna att stjärnan tröttnat på att spela för Manchester City och att han är öppen för en flytt till Atletico. Hans kontrakt med City löper ut om två år.

Toby Alderweireld, 29, back - Tottenham

Ryktas till: Manchester United, Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain

Kommentar: Belgarens avtal med Tottenham löper ut om ett år och flera klubbar rycker i honom. Framför allt har det snackats om att José Mourinho vill locka mittbacken till Old Trafford i sommar. Spurs och Alderweireld sägs ha nått ett dödläge i förhandlingarna om ett nytt kontrakt. Tottenham har rapporterats vilja ha allt från 40 till 75 miljoner pund (mellan 465 och 875 miljoner kronor).

Gianluigi Buffon, 40, målvakt - Juventus

Ryktas till: Paris Saint-Germain

Kommentar: Meddelade nyligen att han lämnar Juventus. Men spelarkarriären ser inte ut att vara över för veteranen, som den senaste tiden placerats i framför allt PSG.

Thibaut Courtois, 26, målvakt - Chelsea

Ryktas till: Real Madrid, Paris Saint-Germain

Kommentar: Keeperns kontrakt med Chelsea går ut nästa sommar och enligt Sky Sports vill London-klubben troligtvis sälja belgaren i sommar för att kunna få in pengar. Courtois har inte gjort någon hemlighet av att han saknar sin familj i Spanien.

Justin Kluivert, 19, forward - Ajax

Ryktas till: Roma, Manchester United, Juventus, Milan

Kommentar: Patrick Kluiverts son har ett kontrakt med Ajax som löper fram till sommaren 2019 och det avtalet har klubben försökt förlänga, men talangen vägrar att skriva på och har kritiserat Ajax i media. 19-åringen har sagts vilja flytta till Manchester United, som ska vara intresserat av honom, men de senaste uppgifterna (Gazzetta dello Sport) pekar på att Kluivert är överens med Roma om en övergång. Roma sägs dock bara vilja betala mellan 20-25 miljoner euro i övergångssumma, medan Ajax ska kräva 40 miljoner euro.

Fred, 25, mittfältare - Sjachtar Donetsk

Ryktas till: Manchester United

Kommentar: När presenteras Fred av United? Ja, det är frågan just nu snarare än vilken klubb han kan vara på väg till. En affär ska enligt Gianluca Di Marzio redan vara klar. Övergångssumman? Drygt 500 miljoner kronor.

Mauro Icardi, 25, forward - Inter

Ryktas till: Juventus, Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain

Kommentar: Öser in mål i Serie A och bär lagkaptensbindeln i Inter, men sätts ständigt och jämnt ihop med andra klubbar. Har en utköpsklausul på 110 miljoner euro i sitt avtal, men den gäller bara under de två första veckorna i juli.

Jorginho, 26, mittfältare - Napoli

Ryktas till: Manchester City, Manchester United, Liverpool

Kommentar: Har under den senaste tiden placerats i Premier League och sagts vara av intresse för flera klubbar. Ser nu, enligt de senaste rapporterna (BBC), vara nära en flytt till Manchester City. Övergångssumman sägs landa på runt 500 miljoner kronor.

Thomas Lemar, 22, forward - Monaco

Ryktas till: Liverpool, Lazio, Arsenal, Tottenham, Chelsea

Kommentar: Ett hett namn de senaste gångerna som transferfönstret varit öppet. Inte imponerat lika mycket den här säsongen som 2016/2017, men enligt L’Equipe är till exempel Liverpool fortfarande intresserat av Lemar.

Riyad Mahrez, 27, forward - Leicester City

Ryktas till: Manchester City

Kommentar: Var i januari nära en flytt till Manchester City, men då satte Leicester stopp. Nu talar mycket för att Mahrez blir en City-spelare i sommar istället. Enligt BBC är nu klubbarna överens om en prislapp på runt 700 miljoner kronor.

Anthony Martial, 22, forward - Manchester United

Ryktas till: Juventus, Tottenham, Chelsea

Kommentar: Har haft svårt att slå sig in i José Mourinhos startelva på allvar och sägs vilja lämna Old Trafford i sommar. Fransmannen har kopplats ihop med en rad klubbar. Hur lätt kommer United släppa Martial?

Willian, 29, forward - Chelsea

Ryktas till: Manchester United

Kommentar: Inte given i Chelsea och det har lett till spekulationer om hans framtid. Manchester United sägs vilja hugga tag i brassen, men kommer Chelsea sälja till rivalen?

Sokratis, 29, back - Borussia Dortmund

Ryktas till: Arsenal

Kommentar: Den senaste tiden har greken kopplats ihop med en rad klubbar, men hetaste spåret verkar vara Arsenal. Enligt Kicker återstår bara en läkarundersökning innan London-klubben kan presentera Sokratis. Prislappen? Runt 175 miljoner kronor.

Adrien Rabiot, 23, mittfältare - Paris Saint-Germain

Ryktas till: Barcelona, Napoli, Juventus, Inter, Real Madrid, Arsenal

Kommentar: Fransmannen har tidigare varit svävande i sina svar kring framtiden i PSG och han har under våren kopplats ihop med många olika klubbar. Det har förekommit uppgifter om att Napoli redan kommit med bud på Rabiot och sommaren 2019 löper hans avtal med PSG ut, vilket gör att Ligue 1-jätten behöver sälja i sommar för att få stora pengar (om de inte lyckas få till en förlängning).

Ousmane Dembele, 20, forward - Barcelona

Ryktas till: Liverpool, Atletico Madrid

Kommentar: Värvades till Barcelona från Borussia Dortmund för över en miljard svenska kronor, men hade en tuff debutsäsong i Spanien. Både huvudpersonen själv och La Liga-klubben har slagit fast att Dembele kommer stanna, men trots det har det ryktats om en flytt. Bland annat har Liverpool sagts vilja låna in fransmannen.

Jack Wilshere, 26, mittfältare - Arsenal

Ryktas till: Paris Saint-Germain, Milan, Everton, Wolverhampton

Kommentar: Mittfältarens kontrakt med London-klubben går ut i sommar och eftersom parterna ännu inte lyckats enas om en förlängning är framtiden oviss för engelsmannen. Spelaren själv sägs vilja stanna i Arsenal, men han ska enligt L’Equipe ha blivit erbjuden till PSG.

Alvaro Morata, 25, forward - Chelsea

Ryktas till: Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, Inter, Borussia Dortmund, Milan, Atletico Madrid

Kommentar: Har ingen dundersäsong i London bakom sig och sägs vara på väg bort. Placeras först och främst i Juventus, som Morata ska haft ett möte med enligt Gazzetta dello Sport. Rai har hävdat att forwarden redan är överens med Juve om en återkomst. Tuttosport menar att Serie A-jätten är beredd att betala 600 miljoner kronor för Morata, men att man vill låna spelaren med en köpoption inskriven i avtalet.

Gonzalo Higuain, 30, forward - Juventus

Ryktas till: Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain

Kommentar: Trots 55 mål på två säsonger sägs Juventus kunna tänka sig att sälja argentinaren i sommar för att få in medel att värva spelare med. Prislappen? Drygt 500 miljoner kronor. Higuain har bland annat ryktats vara aktuell som en del i en eventuell affär där Juve plockar Mauro Icardi från Inter.

Milan Skriniar, 23, back - Inter

Ryktas till: Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid

Kommentar: Säger själv att han kommer stanna i Inter, men ryktena är många gällande Skriniar. Bland annat sägs Barcelona försöka roffa åt sig slovaken. Men Inter ska inte vara villig att sälja honom. Enligt Manchester Evening News ska både United och City kunna tänka sig att betala runt 700 miljoner kronor för Skriniar.

Matteo Darmian, 28, back - Manchester United

Ryktas till: Juventus

Kommentar: Högerbacken är enligt the Times fri att lämna Old Trafford i sommar, trots att han har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2019. Darmian, som inte fått särskilt mycket speltid under den gångna säsongen, har framför allt pekats ut som intressant för Juventus.

Angel Di Maria, 30, forward - Paris Saint-Germain

Ryktas till: Atletico Madrid, Napoli, Juventus, Inter

Kommentar: Argentinaren har under våren placerats i flera klubbar. Bland annat sägs han vara av intresse för flera italienska klubbar. Vidare skrev nyligen AS att Di Maria personligen har ringt La Liga-klubben Atletico Madrids tränare Diego Simeone och uttryckt att han kan tänka sig en flytt till den spanska huvudstaden.

Yaya Touré, 35, mittfältare - Manchester City

Ryktas till: Olympique Marseille, Everton, Burnley, Wolverhampton

Kommentar: Det står redan klart att Touré lämnar City i sommar. Hans agent har förklarat att han gärna stannar i Premier League.

Robert Huth, 33, back - Leicester City

Ryktas till: Stoke

Kommentar: Kontraktet med Leicester löper ut och Premier League-klubben har meddelat att Huth lämnar i sommar. Nyckelspelare när Leicester tog hem ligatiteln 2016.

Yohan Cabaye, 32, mittfältare - Crystal Palace

Ryktas till: Olympique Marseille

Kommentar: Utgående avtal och högst oviss framtid. Ryktas bland annat om en flytt hem till Frankrike.

Moise Kean, 18, forward - Juventus (på lån hos Hellas Verona)

Ryktas till: PSV Eindhoven

Kommentar: Forwardstalangen kan vara på väg till Nederländerna, som hans agent Mino Raiola har starka band till. PSV sägs vara villigt att betala runt 150-200 miljoner kronor för Kean, men Juventus vill förhandla in en återköpsklausul i kontraktet.