Här är ALLA förutsättningar inför avslutningen i Premier League

LIGATITELN

Det tog 28 omgångar innan Liverpool åkte på sin första ligaförlust för säsongen, och därmed fick ge upp drömmen om att gå obesegrat. Men i det stora hela har årets säsong varit en enda lång uppvisning och en vidareutveckling på tidigare års framgångar. Med 25 poängs marginal till nästa utmanare, är det bara en tidsfråga innan pokalen återfinner sig på Anfield Road för första gången på 30 år. Kanske innebär slutspurten en sällsynt möjlighet för Jürgen Klopp att testa alternativa formationer, att en gång för alla integrera spelare som precis anslutit eller tidigare haft problem att ta en plats i laget som Naby Keïta och Takumi Minamino? Kanske kan Harvey Elliot, Curtis Jones och Neco Williams få fler chanser i A-laget?

Oavsett hur Klopp ser avslutningsmånaden, råder det inga tvivel om att årets titel är Liverpools. Kanske redan på Goodison Park – annars i nästa vecka mot Palace på Anfield.

KAMPEN OM CL

På förhand den mest intressanta följetongen. Liverpool och Man City kommer att sluta i topp, men mer oviss är statusen på lagen på tredje och fjärde plats, Leicester och Chelsea. På plats 5–9 hittar vi Manchester United, Wolves, Sheffield United, Tottenham och Arsenal, som alla har nivån att blanda sig i kampen om en CL-plats. De inledande omgångarna kommer ge oss en fingervisning på hur säsongen kommer att utveckla sig. Är Harry Kane och Heung-min Son tillbaka i slag? Det såg tufft ut redan innan uppehållet och man måste fråga sig vad José Mourinho försökt vrida på för att få fart på maskineriet igen. Desto bättre såg det ut i Manchester United och Arsenal, som visade på gryende form under Mikel Arteta.

Mellan Chelsea på fjärde plats och Arsenal på nionde, skiljer blott åtta poäng. Mellan plats fem och nio är avståndet fem poäng. Det är ingen omöjlighet, men heller ingen okomplicerad uppgift. Mer troligt är att lagen som i detta nu befinner sig efter de fyra topplagen, får förlita sig på att Citys avstängning kvarstår. Det kan ställa dörren som innebär CL på vid gavel. Om så blir fallet, blir säsongsavslutningen en enda lång, dynamisk kamp mellan underpresterande jättar, ett överraskande komplett Wolves och nykomlingen Sheffield United. Denna säsong, med allt vad Coronapandemin fått för följder på fotbollsekonomin, kan ett CL-deltagande vara viktigare än någonsin tidigare.

NEDFLYTTNINGSSTRECKET

Norwich befinner sig, trots flera imponerande insatser och en högstanivå som många av lagen på den nedre halvan bara hade kunnat drömma om, längst ned i tabellen. Det kommer att krävas något utöver det vanliga, men man ligger fortfarande bara sex poäng från strecket. I dagsläget gör man Aston Villa och Bournemouth sällskap i Championship nästa säsong, men om vi tittar på dagsform innan uppehållet och lagens poängskörd är det mer öppet än så.

Newcastle ligger så pass högt upp som på 13:e plats, samtidigt är man långt från säker. West Ham och Watford ligger ovanför strecket räknat på några plusmål i dagsläget. Brighton, som under Graham Potter och Björn Hambergs ledning tappat i styrfart efter den fina inledningen, är med i nedflyttningskampen. Även Southampton, på plats på 14, riskerar att dras in i striden om vårens förluster inte snart övergår i enpoängare och en och annan trea. Av ligans 20 lag är det nog bara Burnley, Palace och Everton som placerar sig i det likgiltiga mittenskiktet.

SKYTTELIGAN

Jamie Vardy går mot sin bästa säsong i karriären. Innan årsskiftet stod han för 17 mål, sedan dess har det blivit blott två fler. Med 19 fullträffar toppar han skytteligan, före fjolårets skytteligarevinnare Pierre-Emerick Aubameyang, Sergio Agüero och Mohamed Salah. Där bakom har hittar vi Danny Ings, Sadio Mané, Marcus Rashford och Tammy Abraham.

Det blir intressant att följa hur skytteligan skiftar allt eftersom. Aubameyang, Agüero och Salah gick in i uppehållet med högt tempo. För 33-årige Vardy gäller det att få fart direkt. Bortamötet med Watford blir ett intressant test att se hur han står sig.

19 – Vardy

17 – Aubameyang

16 – Agüero

16 – Salah

15 – Ings

SKADOR, AVSTÄNGNINGAR

För flera lag kom uppehållet lägligt. Rashford, som tagit stora kliv i sin utveckling och gör sin kanske bästa säsong, missade 14 matcher innan uppehållet. Han är tillbaka i full träning sedan några veckor tillbaka och är redo igen. Desto mer osäkerhet omgärdar Paul Pogba. Han gjorde två kortare gästspel i vintras efter en längre frånvaro och har inte spelat sedan dess. Enligt lokalmedier i Manchester är det osäkert om han finns med från start i omstarten, men han har varit med och tränat med laget i flera veckor och ska vara tillbaka från sin skada.

Tottenham var kanske det lag som tydligast påverkades av sina omfattande skadeproblem. Enligt Mourinho är Kane, som gjort blott en match sedan årsskiftet, tillbaka. Det ska även Moussa Sissokooch Steven Bergwijn vara. Även Heung-min Son är tillbaka från skada och militärtjänstgöring och spelade mot Norwich i en träningsmatch i förra veckan.

Lucas Torreira har tränat för fullt men inledningen på säsongen kommer kanske för tidigt? Liverpools målvakt Alissonåkte inför uppehållet på sin andra skada för året, men är nu tillbaka. Ruben Loftus-Cheekgjorde sina första minuter för säsongen i reservligan precis innan uppehållet, och har nu fått några månader på sig att återhämta sig från den skada han ådrog sig för ett år sedan. Det har gjort honom gott. Bournemouth kan få tillbaka flera viktiga kuggar som dragits med skadeproblem, som Chris Mepham, David Brooksoch Philip Billing. På lördag ställs man mot ett fulltaligt Crystal Palace, enligt rapporter från England.

Burnley har flera spelare som närmar sig comeback. Däremot bör inte Aston Villa, som åkte på flera knäskador under den intensiva julfotbollen, räkna med att dessa spelare är tillbaka denna säsong. Everton har åkt på flera skador på sistone och ser ut att få klara sig utan Theo Walcott, Yerry Mina och Jean-Philippe Gbamin. Leicesters Ricardo Pereira missar resten av säsongen. Däremot verkar Ayoza Pereznärma sig en comeback. Watford har åkt på flera mindre skador senaste veckorna.

Dele Alli, Moussa Djenepo och Jorginho är alla avstängda.

CHAMPIONSHIP

Leeds och West Brom har kopplat stadiga grepp om de två direktplatserna upp till PL. Efter en rad svagare resultat efter årsskiftet hade Leeds fått rejäl fart innan uppehållet. Sannolikt får tränare Marcelo Bielsa äntligen sin uppflyttning. Där bakom känns det mer ovisst. Blott nio poäng skiljer Preston på femte plats och Birmingham på plats 16. Bland lagen som verkligen kommer att göra anspråk på en kvalplats har vi svenskklubben Brentford, med bland annat Pontus Jansson och Andreas Georgson i laget. Även Bristol City har imponerat, inte minst Niclas Eliasson som gör upp om assistligan i Championship detta år.

Desto tuffare har det gått för flera klassiska klubbar som Barnsley, Charlton, Hull, Wigan, Middlesbrough, Huddersfield och Stoke som har dragits in i nedflyttningsstriden.

SVENSKSTATUSEN

Victor Nilsson Lindelöf har en bra säsong bakom sig, och stod för en imponerande insats mot Manchester City precis innan uppehållet. Han har hyllats av Wes Brown och Ole Gunnar Solskjær sedan dess. Har en startplats, men kommer att behöva se upp för Eric Bailly där bakom.

Emil Krafth har blandat och gett under debutsäsongen i England. Återkommande skadeproblem har gjort att han haft svårt att ta en ordinarie tröja, samtidigt stod Newcastle för flera affärer under januarifönstret som kan konkurrera med honom om högerkantsplatsen. Fick hoppa in i en träningsmatch senast, men behöver visa mer för att få mer speltid.

Såväl Ken Sema som Pontus Dahlberg är utlånade från Watford.

Jonna Andersson har noterats för 15 insatser och 4 assist denna säsong. Tillsammans med lagkamraten och Chelsea-kaptenen Magdalena Eriksson innebar årets säsong ytterligare en ligatitel. Lotta Ökvist, 23, har fått varierat med speltid under debutsäsongen i Manchester United. Hennes United tog fjärdeplatsen, dock en bra bit upp till topptrion.

SÄSONGENS UTROPSTECKEN

Inte långt efter att jag utsett Premier Leagues största utropstecken och kanske mest oväntade lyft under denna säsong, tog ligan uppehåll.

Gabriel Martinelli och Bukayo Saka har spelat nyckelroller i det Arsenal som annars underpresterat. Här sitter man på två kommande storspelare. Hos London-konkurrenten Chelsea återvände Fikayo Tomori och Mason Mount från utlåningar. De fick en flygande start på sina karriärer i mörkblått, även om luften gick ur spelarna en aning framåt senvintern. Todd Cantwell har imponerat i Norwich, vilket även ungtupparna Max Aarons och Ben Godfrey har gjort. Annars har vi sett flera genombrott i Brighton, där Aaron Connolly har imponerat. Det har även spelare som Harvey Barnes, Dwight McNeil, Japhet Tanganga och Caglar Söyüncü.

Som så ofta förr sitter Man United på flera intressanta pjäser. Dean Henderson har imponerat på lån i Sheffield United, 19-årige Brandon Williams utmanar Luke Shaw om vänsterbacksplatsen, och Mason Greenwood har denna säsong redan gjort 14 mål på 38 matcher om vi räknar med samtliga turneringar.

WOMEN’S SUPER LEAGUE

Efter många om och men tog man beslutet att avsluta den engelska högstaligan för ett par veckor sedan. Beslutet togs efter att klubbarna röstat om hur man såg säsongsavslutningen, och efter att fått höra kostnaderna som det skulle innebära. Till skillnad från herrarnas Premier League, och andra toppligor runt om i Europa, fanns här inte samma ekonomiskt orienterade press från tv-bolag och sponsorer att fullfölja säsongen.

Det innebar att Chelsea tilldelades titeln, trots att man låg på andra plats med 39 poäng på 15 matcher eftersom man hade ett bättre poängsnitt per match än Man City på förstaplatsen (40 poäng på 16 matcher). I förlängningen betyder titeln att Chelsea nu tangerar Arsenals rekord om tre ligatitlar. Även denna säsong tog Vivianne Miedema skytteligatiteln.

Blott en seger på 14 matcher innebar att Liverpool flyttas ner i andradivisionen. Ett hårt slag för en klubb som tog två raka ligatitlar för några år sedan och sedan dess fått kritik för att inte ta damfotbollen tillräckligt seriöst och ge damerna förutsättningar att vara ett topplag.

FÖRSTA OMGÅNGEN

Premier League rivstartar med hängmatchen Man City-Arsenal, som ställdes in bara ett par dagar innan säsongen avbröts. Det blir intressant att se hur City tar sig an matchen, om Arteta sitter på några hemligheter om sin tidigare arbetsgivare. Arsenal inleder med tre bortamatcher, som måste generera några trepoängare för att drömmen om Europaspel ska leva. Kanske kan tomma läktare vara precis det en klubb som i flera år haft svårt på bortaplan behöver?

Ett par dagar senare ställs Norwich mot Southamptoni en match som kommer få följder på hur nedflyttningskampen utvecklar sig. Norwich är i stort behov av en pangstart, samtidigt har Southampton möjligheten att distansera sig redan i ligans omstart. Det hade varit skönt.

Senare samma kväll går Spurs upp mot Manchester United, en match som hemmalaget nästan behöver vinna för att verkligen ha chans på femteplatsen. Om United drar det längsta strået, skiljer plötsligt sju poäng.

Om det vill sig kan ligan avgöras redan i den första omgången. Vilken grej det hade varit att få avgöra på stadsrivalens hemmaplan. För Everton gäller det att studsa tillbaka från senast, då ett ungt och roterande Liverpool slog ett fulltaligt Everton i FA-cupen.