Här är de tio spelarna som gjorde varje minut av Premier League-säsongen

I söndags tog Premier League-säsongen slut där Manchester City fick lyfta pokalen och Stoke, Swansea och West Bromwich flyttades ner. BBC har i en stor artikel sammanfattat en mängd statistik för säsongen, bland annat med de spelare som gjorde samtliga minuter av samtliga 38 matcher för sina lag under säsongen.

Av utespelarna är det Jack Cork (Burnley), Lewis Dunk (Brighton), Mathias Jörgensen (Huddersfield), Harry Maguire (Leicester) och Alfie Mawson (Swansea) som gjorde samtliga minuter.

Fem målvakter finns även med på listan i Asmir Begovic (Bournemouth), Lukasz Fabianski (Swansea), Jonas Lössl (Huddersfield), Jordan Pickford (Everton) och Mathew Ryan (Brighton).

BBC tar också, bland mycket annat, upp de spelare med flest passningsförsök under säsongen, en tabell som toppas av Arsenals Granit Xhaka med 3 117 passningsförsök. Av de försöken lyckades schweizaren med 2 709.

